В Шымкенте пациент после тяжёлого ДТП пришёл в сознание спустя 35 дней

31-летний мужчина был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии после серьёзного дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла, передает Otyrar.

Пациенту провели несколько сложных операций. Медики на протяжении 35 дней непрерывно боролись за его жизнь.

«Состояние пациента долгое время оставалось крайне тяжёлым. Он находился между жизнью и смертью», — отметили специалисты.

Спустя более месяца пациент пришёл в сознание. Сейчас его состояние постепенно стабилизируется, он уже начал самостоятельно принимать пищу.

По данным врачей, у пациента диагностировали закрытую и открытую черепно-мозговую травму тяжёлой степени, а также сильный ушиб головного мозга. Кроме того, выявлен линейный перелом лобно-теменно-височных костей слева с переходом на основание черепа.

Также были зафиксированы острая эпидуральная гематома в правой височной и левой теменно-височной областях, а также острая субдуральная гематома в лобной и теменной областях слева, в межполушарной щели и вдоль намета мозжечка.

Помимо этого, у пациента диагностированы закрытая травма грудной клетки, линейные переломы I, II и III рёбер слева без смещения, закрытый оскольчатый перелом тела левой ключицы со смещением, ушиб лёгких и отёк головного мозга.

«Пациенту была проведена трепанация черепа, во время которой удалена острая эпидуральная гематома в левой теменной области», — сообщили врачи.