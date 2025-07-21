В Туркестане обсудили перспективы новых инвестиций

Аким области Нуралхан Кушеров провёл встречу с основателем и генеральным директором международной компании «Freedom Holding Corp.» Тимуром Турловым. Основной темой переговоров стало развитие инфраструктуры и цифровизации региона.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Добро пожаловать в исторический Туркестан. Мы готовы рассмотреть ваши проекты и поддержать внедрение новых технологий. В области есть потенциал для создания производственных площадок, и мы заинтересованы в стратегическом партнёрстве».

В ходе встречи стороны обсудили реализацию проекта «Ақылды қала» — «Умный город», а также вопросы улучшения интернет-инфраструктуры, внедрения IT-решений и других технологических инициатив. По итогам переговоров достигнута договорённость о проработке конкретных предложений и шагов по их реализации.