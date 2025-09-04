Трагедия на Сайрамском пике: один погиб, второй — чудом выжил

Поход на Сайрамский пик для двух молодых шымкентцев обернулся трагедией.

Утром 31 августа 28-летний Андрей Орлов и 29-летний Акмаль Махкамов отправились в горы по короткому, но сложному маршруту — и пропали. На их поиски ушло четыре дня. Все это время в напряжении жили не только семьи и друзья, но и весь город.

К спасательной операции подключились сотрудники МЧС, альпинисты, волонтёры и родственники. Без маршрута, без снаряжения.

Как сообщается на странице «Онтустик Альпинизм», одной из главных трудностей в поисках было то, что молодые люди не сообщили свой точный маршрут.

«Никто не знает, куда именно они ушли. Масштаб поисков — как искать иголку в стоге сена», — делились в группе «Онтустик Альпинизм».

Первые сутки ребят пытались найти друзья. По словам брата Андрея, Романа Орлова, поиски осложнились тем, что маршрут был изменён в последний момент — и никто об этом не знал.

«Ещё до прибытия МЧС и альпинистов, в час ночи, выдвинулась группа друзей. Искали до вечера следующего дня, но безрезультатно. Ориентировались на разговор перед выходом, но оказалось — ребята пошли в другую сторону. Слава Богу, что никто из первой поисковой группы не пострадал», — говорит Роман.

Позже в поисках задействовали вертолёт. Как выяснилось, у ребят с собой не было ни палатки, ни еды, ни достаточного запаса воды. Они рассчитывали вернуться в тот же день.

Три дня на скале без воды и еды

В ходе поисков под скальным цирком в районе Арсенала спасатели услышали крики о помощи.

«Ребята не могут спуститься. Группа альпинистов выехала из города. Чтобы начать спасработы на сложном скальном рельефе», — сообщал на своей странице «Онтустик Альпинизм».

К сожалению, к моменту обнаружения выяснилось, что Акмаль Махкамов погиб. Андрей Орлов, по словам брата, провёл три дня на краю скалы — без сна, еды и воды. Всё это время он ждал помощи. А в лагере его ждал брат, который сообщал о результатах горной операции, которую осложнял сложный рельеф.

«Альпинисты поднимались 300-320 метров по опасной скале. Около трех часов, чтобы до него добраться его спустить. Они его встретили. Взяли его. Следующая еще была информация. Что он сам мог спускаться, и он, получается, спустился до отряда МЧС, где его ожидали с лошадьми, и уже около трех часов они будут спускаться до второй поляны. Он вроде живой, и даже сам может передвигаться. Напоили. Согрели!», — делился ходом спасательных работ еще один брат Андрея — Кирилл Орлов.

Жив, но в тяжёлом состоянии

На данный момент Андрей Орлов находится в больнице. По словам родственников, у него сильное обезвоживание, шоковое состояние, он почти не разговаривает.

«Пока его доставили в ближайший госпиталь в посёлке. Как только стабилизируют, перевезут в Шымкент», — сообщил Роман Орлов.

Известно, что погибший Акмаль Махкамов уже поднимался на горные вершины и делился кадрами в своём Instagram. Он знал некоторые маршруты. Но даже опыт не всегда спасает в условиях гор.

Пик Сайрам — одно из самых живописных, но и коварных мест Южного Казахстана. Погода здесь может меняться за считаные часы, а кажущийся «коротким» маршрут может стать смертельно опасным без соответствующей подготовки, снаряжения и сопровождения.

Пусть эта история станет напоминанием: горы не прощают беспечности. Даже если вы считаете себя опытным. Даже если маршрут кажется знакомым.

Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Акмаля Махкамова.