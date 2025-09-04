Трагедия на Сайрамском пике: один погиб, второй — чудом выжил

Алиса Дуваева
Пик Сайрам

Поход на Сайрамский пик для двух молодых шымкентцев обернулся трагедией.

Утром 31 августа 28-летний Андрей Орлов и 29-летний Акмаль Махкамов отправились в горы по короткому, но сложному маршруту — и пропали. На их поиски ушло четыре дня. Все это время в напряжении жили не только семьи и друзья, но и весь город.

К спасательной операции подключились сотрудники МЧС, альпинисты, волонтёры и родственники. Без маршрута, без снаряжения.

Как сообщается на странице «Онтустик Альпинизм», одной из главных трудностей в поисках было то, что молодые люди не сообщили свой точный маршрут.

«Никто не знает, куда именно они ушли. Масштаб поисков — как искать иголку в стоге сена», — делились в группе «Онтустик Альпинизм».

Поход на Сайрамский пик для двух молодых шымкентцев обернулся трагедией

Первые сутки ребят пытались найти друзья. По словам брата Андрея, Романа Орлова, поиски осложнились тем, что маршрут был изменён в последний момент — и никто об этом не знал.

«Ещё до прибытия МЧС и альпинистов, в час ночи, выдвинулась группа друзей. Искали до вечера следующего дня, но безрезультатно. Ориентировались на разговор перед выходом, но оказалось — ребята пошли в другую сторону. Слава Богу, что никто из первой поисковой группы не пострадал», — говорит Роман.

Позже в поисках задействовали вертолёт. Как выяснилось, у ребят с собой не было ни палатки, ни еды, ни достаточного запаса воды. Они рассчитывали вернуться в тот же день.

Поисковый вертолет МЧС

Три дня на скале без воды и еды

В ходе поисков под скальным цирком в районе Арсенала спасатели услышали крики о помощи.

«Ребята не могут спуститься. Группа альпинистов выехала из города. Чтобы начать спасработы на сложном скальном рельефе», — сообщал на своей странице «Онтустик Альпинизм».

К сожалению, к моменту обнаружения выяснилось, что Акмаль Махкамов погиб. Андрей Орлов, по словам брата, провёл три дня на краю скалы — без сна, еды и воды. Всё это время он ждал помощи. А в лагере его ждал брат, который сообщал о результатах горной операции, которую осложнял сложный рельеф.

«Альпинисты поднимались 300-320 метров по опасной скале. Около трех часов, чтобы до него добраться его спустить. Они его встретили. Взяли его. Следующая еще была информация. Что он сам мог спускаться, и он, получается, спустился до отряда МЧС, где его ожидали с лошадьми, и уже около трех часов они будут спускаться до второй поляны. Он вроде живой, и даже сам может передвигаться. Напоили. Согрели!», — делился ходом спасательных работ еще один брат Андрея — Кирилл Орлов.

Жив, но в тяжёлом состоянии

На данный момент Андрей Орлов находится в больнице. По словам родственников, у него сильное обезвоживание, шоковое состояние, он почти не разговаривает.

«Пока его доставили в ближайший госпиталь в посёлке. Как только стабилизируют, перевезут в Шымкент», — сообщил Роман Орлов.

Андрей Орлов
Андрей Орлов

Известно, что погибший Акмаль Махкамов уже поднимался на горные вершины и делился кадрами в своём Instagram. Он знал некоторые маршруты. Но даже опыт не всегда спасает в условиях гор.

Акмаль Махкамов
Акмаль Махкамов

Пик Сайрам — одно из самых живописных, но и коварных мест Южного Казахстана. Погода здесь может меняться за считаные часы, а кажущийся «коротким» маршрут может стать смертельно опасным без соответствующей подготовки, снаряжения и сопровождения.

Пусть эта история станет напоминанием: горы не прощают беспечности. Даже если вы считаете себя опытным. Даже если маршрут кажется знакомым.

Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Акмаля Махкамова.

