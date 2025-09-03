В Сайрам-Угамском нацпарке пропали двое мужчин

На территории Сайрам-Угамского национального парка продолжаются поиски двух мужчин, которые отправились на восхождение к пику Сайрам. Это самая высокая вершина в области — её высота превышает четыре тысячи метров.

По словам наших источников, мужчины вышли утром 31 августа с намерением подняться на пик и вернуться вечером того же дня. Однако домой они так и не вернулись. Известно, что мужчины отправились без палаток, спальных мешков и достаточного запаса провизии.

Сейчас их ищут спасатели. Операция осложняется труднодоступной местностью. Информация о ходе поисков обновляется.