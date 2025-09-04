Три дня на скале: как турист выжил без воды и еды?

Один погиб, другой чудом выжил. История в Туркестанских горах стала напоминанием о том, что природа не прощает легкомыслия. Чудом выживший турист три дня провёл без воды и еды на скальном выступе, а его товарищ погиб. Спасательная операция показала: даже в XXI веке горы остаются испытанием на прочность и силу духа.

Это история чудовищной трагедии и жажды жизни. Мужчина провел трое суток без воды и еды, застряв на скальном выступе в горах Туркестанской области. Его друг упал с горы и разбился насмерть.

История началась 31 августа, когда двое мужчин отправились покорять пик Сайрам, в Сайрам-Угамском национальном парке. Когда они не вернулись домой, родственники забили тревогу и обратились к спасателям. В тот же день они начали поисково-спасательные работы. Поисковые работы велись на высоте около 2200 метров.

«Поисково-спасательные работы проводились в условиях труднодоступной и опасной горной местности. В ходе операции в районе перевала «Игры доброй воли» спасатели установили голосовой контакт с одним из туристов. По его сообщению, второй участник, гражданин Узбекистана 1996 года рождения, сорвался в ущелье и получил смертельные травмы», — рассказал начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Даурен Юсупов.

Из-за сложного рельефа и скальной местности вертолет не смог приблизиться к месту происшествия. Спасательной группе пришлось продолжить движение пешком. На место происшествия были доставлены пятеро профессиональных альпинистов Федерации альпинизма Казахстана. Они используя специальное снаряжение, поднялись по скалам и обнаружили одного выжившего туриста. Только чудом ему удалось не упасть со скалы. По словам альпинистов, мужчина находился на небольшом выступе, где невозможно было даже прилечь. В скованном состоянии, без воды и еды, в жару и холод он чудом пережил трое суток ужаса и выжил. Его напарник погиб.

Даурен Юсупов, начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области: «Спасённого эвакуировали на лошади к подножию горы, где его ожидали родственники. Тело погибшего также было спущено и передано сотрудникам полиции. Всего в операции участвовало 18 спасателей, 5 единиц техники, вертолёт «Казавиаспаса», беспилотные летательные аппараты, а также специалисты лесного хозяйства и подразделений полиции».

По словам опытных туристов, подобных трагедий можно избежать. Вершины никогда не покоряются «просто так» — они требуют подготовки, выносливости и внимательного планирования каждого шага. Эксперты подчёркивают: важно трезво оценивать свои возможности, правильно подбирать снаряжение и всегда учитывать погодные условия.

«Я сам много раз ходил в горы, но я не могу назвать себя альпинистом, сейчас пошла тенденция — ребята поднимаются на гору, выкладывают фотографии в социальных сетях, говорят как было легко, но это обертка. Внутри тяжкий труд, ты должен быть физически подготовленным, должна быть акклиматизация. Если вы собираетесь в горы, несмотря на свою физическую подготовку, нужно иметь соответствующую экипировку и средства связи, хоть какие-либо, чтобы связаться. И перед отправкой уведомлять своих близких, по какому маршруту вы идете, чтобы не усложнять поиски. В этой ситуации произошло то же самое, ребята пошли по другому маршруту и их на удачу нашли», — говорит любитель экстремальных путешествий Шакир Умаров.

Из-за участившихся случаев, когда туристы теряются в горах, их обяжут сообщать о походах в МЧС. Туристы должны будут доложить, куда они идут, сколько человек в группе и по какому маршруту они планируют следовать. Для опытных альпинистов это создаст бюрократические проволочки, но поможет в случае ЧП обезопасить любителей горных восхождений.