Уважение, авторитет и требовательность в одном лице

5 сентября 2025 года одному из выдающихся руководителей органов КГБ-КНБ РК генерал-майору Мустафину Аскару Габбасовичу исполнилось бы 100 лет…

Мустафин Аскар Габбасович – начальник управления КГБ Казахской ССР по Чимкентской области в 1977-1988 годах, генерал-майор.

А.Г. Мустафин родился 5 сентября 1925 года в селе Шиликты Адамовского района Чкаловской области (ныне Оренбургская область РФ). В 1940 году после окончания семилетней школы он поступил в Карагандинский горный техникум. Затем продолжил учебу в Днепропетровском горном институте, эвакуированном в Караганду.

Справка РАБАТа

В органах внутренних дел и госбезопасности:

* 1944 год – учился в Алма-Атинской межкраевой школе НКГБ.

* 1945 год – помощник оперуполномоченного, заместитель начальника отделения.

* 1949-1952 годы – начальник отделения 2-го отдела НКГБ-МГБ КазССР.

* 1953 год – и.о. начальника ОБХСС УМВД КазССР по Алма-Атинской области. Затем занимал должности:

* 1954-1958 годы – заместитель начальника отделения КГБ при СМ КазССР.

* 1960-1965 годы – заместитель начальника УКГБ при СМ КазССР по Карагандинской области.

* 1965-1968 годы – начальник отдела КГБ при СМ КазССР.

* 1968-1969 годы – начальник инспекции при председателе КГБ при СМ КазССР.

* 1969-1977 годы – заместитель начальника 2-го управления КГБ при СМ КазССР.

* 1977-1988 годы – начальник УКГБ КазССР по Чимкентской области. Звания:

* 1978 год – генерал-майор;

* 1988 год – в отставке. Награды:

* ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»;

* нагрудные знаки «Почетный сотрудник госбезопасности», «Почетный сотрудник КНБ РК»;

* 15 медалей.

Становление коллектива

За период работы начальником управления КГБ по Чимкентской области А.Г. Мустафин проявил себя зрелым и опытным руководителем. Особо надо отметить его высочайшие профессиональные качества, скромность, порядочность, отличную эрудицию и работоспособность. В силу своего характера и силы воли он мог подавлять своего собеседника. В своей среде мы называли его «Волкодав».

Аскар Габбасович, помимо того, что имел огромный опыт контрразведывательной деятельности, он имел отличные навыки в разработке документов. Умел кратко и в сжатой форме излагать основные мысли. По принятым стандартам документы в инстанции должны занимать не более полутора страниц. Он мог изложить текст до такой точности, указав проблемы и пути их решения.

Аскар Габбасович был интеллигентным человеком. Если работаешь в основном в мужском коллективе, то все знают, на каком языке обычно общаются мужчины между собой. Но мы не помним случая, чтобы он допускал в общении с младшими по должности и возрасту грубости или нецензурной брани. Однако за интеллигентной внешностью скрывался твердый и решительный человек, который во всем был требователен к себе и своим подчиненным. Он был сторонником жесткого порядка – как в работе, так и в быту.

Служба в органах была для него самой жизнью, он весь отдавался работе, поддерживал подчиненных, передавал свой богатый жизненный и служебный опыт сотрудникам, особенно молодежи. За это время воспитал немало профессионально грамотных, образованных, высококультурных, с незаурядными человеческими качествами сотрудников. Аскар Габбасович был мудрым учителем, строгим, объективным и справедливым руководителем.

Он был замечательным человеком с щедрой душой и добрым сердцем.

Из воспоминаний ветерана органов КГБ-КНБ РК, полковника в отставке Владимира Николаевича Головина…

В 1977 году руководителем управления КГБ Казахской ССР по Чимкентской области на смену Жалмагамбетову Танирбергену пришел Мустафин Аскар Габбасович. После его представления мы в течение месяца практически не видели его. Он занимался хозяйственными вопросами, приводил в порядок здания и старые постройки во дворе.

Через месяц он собрал совещание, выступил с программной речью, в которой основное внимание уделил оперативной деятельности, дисциплине, поведению в быту, внешнему виду. Военную форму надевали редко, но в здании управления при нем обязательным для руководителей было соблюдение этикета в одежде.

Незаметно проводилась кадровая политика, смена поколений. При нем вместо уходящих ветеранов выдвигались местные молодые сотрудники. И вообще у него ставка была на воспитание своих кадров, что в целом сыграло положительную роль в оперативной деятельности. Он заменил ряд руководителей оперативных подразделений, секретариата и хозяйственного отдела. На смену им пришли У. Оспанханов, В. Басюк, А. Тастамбеков, В. Танеев, Л. Казанков, Ш. Кадиров, В. Федоров, В. Маймур, С. Мусаев, С. Зайцев, Е. Исакулов, С. Адиходжаев, В. Накисбаев, Б. Айдагараев и др. По истечении около полутора лет произошло значительное омоложение управленческого состава. Конечно, это сказалось и на оперативной работе.

Затем Аскар Габбасович провел встречу с женами сотрудников. Там он в пределах допустимого довел до них суть и особенности работы органов, призвал супруг поддерживать мужей и не устраивать им беспричинные «головомойки». Не обращать внимания на мелочи, а содействовать повышению оперативной деятельности.

Аскар Габбасович был удивительным человеком, он ценил сотрудников, особенно тех, кто приносил пользу и работал ответственно. Но вместе с тем он не терпел пьющих и лентяев.

Был такой случай (не буду называть фамилию): когда сотрудник пришел на доклад, от него несло чесноком, и Аскар Габбасович сказал: «Лучше пусть от тебя пахнет перегаром, чем чесноком, и запомни: я не переношу запах чеснока».

Такое отношение накладывало на нас большой положительный эффект. Мы быстро проникались работой, отдавались ей. Аскар Габбасович был объективным во всех ситуациях. Если события носили массовый характер или проявления, которые могли перерасти в более тяжкие последствия, то в таких случаях он лично выезжал на место происшествия.

Например, противоправные выступления в Тюлькубасском районе в 1978 году. Или случай выброса химикатов в Сырдарью с территории Узбекистана в 1981 году, что могло привести к экологической катастрофе в южных районах области. Он посещал места событий и руководил действиями по локализации ситуации. При получении информации о приезде охраняемого лица лично объезжал маршрут передвижения, смотрел, где и как правильно расставить оперативный наряд.

Когда в 1982 году было организовано 6-е подразделение органов КГБ «Контрразведывательная работа по защите экономики страны от подрывных действий противника», к нам влилась большая группа молодежи из числа инженерно-технических работников из городских предприятий, а также прибывших сотрудников из регионов РСФСР. В течение полугода Аскар Габбасович, используя свой авторитет, обеспечивал всех нуждающихся служебным жильем, местами для детей в дошкольных учреждениях.

При нем было построено новое здание нынешнего департамента КНБ РК по г. Шымкенту. По его инициативе, чтобы ускорить строительство, в выходные дни устраивались субботники. Мы занимались облагораживанием и уборкой территории, создавая удобство строителям, чтобы они быстрее завершили объект. Надо сказать, что в течение полутора лет мы переехали из старого здания в новое. А в бывшем здании разместилась поликлиника.

Взаимопонимание

Человечность и объективность в оценке деятельности сотрудников вызывали восхищение. Он никогда беспричинно не наказывал, бережно относился к оперативному составу и принимал мудрые решения.

Приведу пример: в сентябре 1983 года в Узбекистан для празднования 2000-летия Ташкента планировался приезд Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед (Димаш) Ахмедович Кунаев приехал на день раньше. Чтобы лишнее время не проводить в Ташкенте в сопровождении второго секретаря ЦК Компартии Казахстана Олега Семеновича Мирошхина, а также работников 9-го отделения КГБ Узбекской ССР (охрана руководителей партии и правительства), они поехали в южные Пахтааральский, Джетысайский и Кировский районы. Областную делегацию возглавил первый секретарь Чимкентского обкома Компартии Казахстана Асанбай Аскарович Аскаров. В составе делегации были также А.Г. Мустафин, начальник УВД А. Иманов и др. Все они встретили Динмухамеда Ахмедовича на границе и сопровождали по территории района.

Первым объектом стал Пахтааральский хлопковый завод в поселке Ильич. Районная номенклатура собралась у ворот, ожидая прибытия кортежа. В это время решили срочно заменить транспарант с лозунгом, установленный на воротах. Директор хлопкового завода Виктор Иванович Ульрих дал указание заменить, но его не успели закрепить, поскольку кортеж Д. Кунаева уже подъехал к заводу. Погода была безветренной, но когда Димаш Ахмедович подошел к стоящим у ворот трем девушкам, державшим в руках хлеб-соль, неожиданно подул ветер, и незакрепленный транспарант начал падать на первого секретаря ЦК Компартии. Сотрудники охраны перехватили его и передали оперативному работнику Пахтааральского районного отделения УКГБ. Я находился рядом с сотрудниками охраны по их просьбе, чтобы оказать помощь в обеспечении безопасности и общественного порядка по месту пребывания охраняемого лица. Была некоторая растерянность, стояла полная тишина, Димаш Ахмедович спросил: «Где директор»? Виктор Иванович ответил: «Я здесь!» – «Иди, показывай». Дальнейшая программа прошла спокойно. Затем он уехал в Кировский район.

Я вернулся в районное отделение, считая, что меня теперь накажут. В это время позвонил первый секретарь Пахтааральского райкома Компартии Кошербай Искаков и сообщил, что директор хлопкового завода В. Ульрих с инсультом госпитализирован в Ташкенте. Он также ждал звонка от первого секретаря обкома Компартии. У нас была традиция: на аппараты оперсвязи на диске прикрепляли картинку тигра. Это напоминало нам начальника управления.

Через день раздался звонок от Аскара Габбасовича: «Владимир, я получил замечание от Закаша Камалиденова (в то время председателя КГБ КазССР) и хочу разделить его с тобой». Я с облегчением вздохнул и ответил: «Разрешите сесть», а в ответ прозвучало… Эта его человечность сыграла большую роль в моей дальнейшей судьбе, а ведь могли серьезно наказать.

Генерал и его воспитанники

За весь период руководства Аскаром Габбасовичем появилась целая плеяда сотрудников, которые стали руководителями центрального аппарата, территориальных органов КГБ СССР и КГБ КазССР.

Его авторитет в комитете был настолько велик, что предложения рассматривались без промедления. Так, при Аскаре Габбасовиче М. Романкулов, проработав начальником УКГБ по Семипалатинской области, был назначен заместителем председателя КГБ КазССР.

А. Новоселев, В. Никитин, В. Мещанкин стали руководителями структурных подразделений центрального аппарата КГБ КазССР. Е. Мусабаев, проработав в Туркестанском районном отделении, был направлен в Москву, а после возвращения назначен начальником УКГБ по Павлодарской области. Руководителями территориальных органов стали также П. Сафрыгин, начальник УКГБ по Восточно-Казахстанской области, а А. Даньшин переведен в УКГБ по Курской области.

В этот период были созданы райаппараты УКГБ в Тюлькубасском (начальник А. Молдабаев), Сайрамском (Б. Даткаев), Сарыагашском (Б. Муратов), Туркестанском (У. Хаджикелдиев), Сузакском (Д. Алиев), Пахтааральском (В. Головин), Джетысайском (А. Вазюлин) районах, а также в Арыси (Н. Богатырев) и Кентау (В. Гросул), то есть все были его воспитанниками. Это стало большим подспорьем для молодежи, которая работала и видела, как коллеги растут. И это было здорово!

Когда Аскар Габбасович уходил на заслуженный отдых, мы посчитали, что для нас потеря той школы, которую мы прошли под его руководством, ни с чем не сравнима. По этому поводу в книге «Исторические очерки. Спецслужба Южного Казахстана» Аскар Габбасович в беседе с соратниками вспоминал: «Тянет меня в родной коллектив, тоска замучила…»

После назначения меня заместителем начальника УКГБ по Чимкентской области по кадрам я ознакомился с личным делом Аскар Габбасовича в архиве и обратил внимание, что он в молодости был непростой личностью. В 1944 году он учился в Алма-Атинской межкраевой школе НКГБ в звании младшего лейтенанта. Однажды после танцев в Окружном доме офицеров они с Т. Жалмагамбетовым стояли в очереди в гардероб, чтобы получить шинели и пальто своих девушек. В этот момент появился генерал и попытался без очереди забрать свои вещи. Они, возмутившись, что тот влез вне очереди, достали табельное оружие и произвели несколько выстрелов вверх, положив всех присутствующих на пол. Затем взяли свои вещи и быстро ушли. Руководство школы наказало их, но не отчислило.

Работа по линии бюро обкома КП

Аскар Габбасович был членом бюро Чимкентского обкома Компартии Казахстана и во время хлопковых кампаний являлся ответственным за организацию работы в самом крупном по сбору хлопка Пахтааральском районе. Он регулярно выезжал в командировки в район, которые обычно длились 4-5 дней. Посещал хлопкосеющие совхозы, знакомился с обстановкой на местах.

На особом контроле был сбор хлопка. Во время пребывания в районе он встречался с людьми, отвечал на вопросы и брал на заметку их обращения. Иногда я ездил с ним и наблюдал, насколько вдумчиво и целеустремленно он работал.

Когда мы с ним выезжали в совхоз «Пахта-Арал», где трудились студенты высших и средних учебных заведений, учащиеся средних школ, мы ездили по отделениям. Он поручил мне осматривать территорию на предмет чистоты, наличия брошенных стеклянных тар от спиртных напитков и отхожие места. А сам осматривал жилые помещения и интересовался вопросами организации питания. Затем мы уединялись, и я докладывал ему о состоянии территории. Он все это отмечал в своем блокноте и резюмировал. Таким образом, мы с ним посетили совхозы «Пахта-Арал», «Славянский» и их отделения. Иногда в колхозы «Красная звезда», «Алгабас», «Абай» он ездил без меня, брал с собой членов райкома или исполкома.

В конце своей командировки в здании Пахтааральского райкома Компартии я принимал участие в совещании партийно-хозяйственного актива, на котором присутствовали руководители организаций, учреждений и учебных заведений. Обычно после выступления первого секретаря райкома Компартии К. Искакова выступал А. Мустафин. В это время в зале возникало напряжение. Он поднимал, независимо от должности, секретарей партийных комитетов, руководителей организаций, учреждений и учебных заведений, делал им замечания, которые были конкретные, резкие и целенаправленные. После совещания ко мне подходили руководители хозяйств и говорили: «Да, вот уж генерал молодец!» – тем самым поднимая авторитет райотделения УКГБ.

Любовь к литературе

Приезжая в командировку в Пахтааральский район (не буду говорить о других) в период весенних полевых работ и во время сбора хлопка, Аскар Габбасович говорил: «Такого-то числа обедаем у тебя, я хочу посмотреть, как ты живешь».

Когда он приходил домой на обед, первым делом заходил в комнату, где была библиотека. Я тоже люблю книги, читал много, у меня была хорошая личная библиотека. Он заходил в библиотеку, изучал ее, молча брал интересные книги и говорил: «Надеюсь, ты не возражаешь, возьму почитать…»

И я вспоминал одну традицию: как правило, книга в дар считалась своеобразным способом выражения своего почтения.

Впоследствии, когда я вернулся в город и работал в областном УКГБ, он поручил мне во всех библиотеках и у различных людей собрать самиздатскую литературу Бориса Пастернака, Аркадия Стругацкого, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Михаила Зощенко, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Анатолия Рыбакова, Александра Солженицына. Он сидел за столом, брал увеличительное стекло и читал.

Курил он только «Казахстанские» сигареты с черным фильтром. Начальник хозяйственного отдела УКГБ Василий Васильевич Маймур все это ему обеспечивал.

Постскриптум

Аскар Габбасович не любил праздновать профессиональный праздник работников органов ВЧК-КГБ СССР (его отмечали 20 декабря). Среди работников он назывался День чекиста.

Проводились торжественные мероприятия в управлении КГБ, где сотрудникам вручали регалии и награды. В круглые даты организовывались торжественные собрания, которые вечером заканчивались застольем. В этот день Аскар Габбасович звонил начальнику УВД Чимкентского облисполкома генерал-майору милиции Кулахмету Дуйсембековичу Халменову и говорил, что сегодня «День ЧК», мои ребята будут праздновать, поэтому передай своим: если где-то кого-то подберут, то пусть погрузят в мотоцикл или машину и отвезут домой. Так и было. У нас были великолепные отношения с сотрудниками милиции!

Выйдя на пенсию, он переехал в Алматы, там продолжал свое активное участие в общественной работе Совета ветеранов КГБ КазССР. С созданием органов КНБ РК председатель КНБ РК Б.А. Баекенов за безупречную службу и заслуги в области обеспечения национальной безопасности вручил А. Мустафину нагрудный знак «Почетный сотрудник Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» за №01.

Вот таким был наш генерал-майор Аскар Габбасович Мустафин, прослуживший в управлении КГБ Казахской ССР по Чимкентской области 11 лет. После него столько лет никто не проработал в должности руководителя этого территориального органа.

Автор выражает благодарность Владимиру Николаевичу Головину за помощь при подготовке материала и искреннюю признательность в предоставлении фотографий из семейного архива.

Абдель-Керим АЗИМОВ,

ветеран органов КГБ-КНБ РК,

полковник в отставке