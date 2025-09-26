В «Интергаз Центральная Азия» выбрали лучших специалистов года

В АО «Интергаз Центральная Азия» прошёл конкурс профессионального мастерства «Үздік маман». За звание лучших боролись десятки специалистов газотранспортной отрасли.

В этом году в состязании приняли участие 94 работника из разных регионов. Они выполняли теоретические и практические задания, показывали навыки безопасности и даже умение оказать доврачебную помощь. Впервые в конкурс включили профессию «Лаборант химического анализа» — её представили женщины-специалисты.

Абзал Кисметов, заместитель генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия»: «Конкурс ежегодный. В этом году мы представили 14 профессий. Победители получают новые разряды, входят в кадровый резерв и получают стимул для развития. Для компании главное — это люди и их безопасность».

Среди победителей — слесарь по ремонту технологических установок Владимир Телятов. По его словам, к первому месту он шёл несколько лет, постоянно повышая квалификацию.

Владимир Телятов, слесарь по ремонту технологических установок УМГ «Уральск»:

«Я долго готовился, участвовал три года подряд. Сегодня занял первое место на республиканском уровне, и это для меня большая победа».

Победителям вручили дипломы и надбавки к зарплате, а главный переходящий кубок получил филиал «УМГ Шымкент». Конкурс «Үздік маман» проходит под эгидой рабочих профессий в Казахстане, еще раз подчеркивая, что рабочие специальности остаются востребованными и престижными.