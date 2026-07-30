Ковер как летопись: жительница Шымкента собрала тысячу уникальных экспонатов

Здесь каждый узор рассказывает свою историю. Вместо привычных серых стен — яркие колоритные ковровые орнаменты, вот только это не привычный текстиль, а работы созданные кистью художника. Удивительная локация расположена в центре города и ждет своих гостей.

Во дворе дома на улице Иляева, казахские орнаменты украшают стены, ворота и заборы. Каждый элемент здесь — не просто украшение, а часть национальной истории

Организовывала музей под открытым небом коллекционер и энтузиаст Диана Бектаева. Она же продумывала все декорации. На протяжении 11 лет Диана по крупицам создавала необычный уголок. Закупалась красками на которые скидывались такие же неравнодушные к культуре люди, и разбивала сады.

Во дворе все связано с национальным орнаментом, даже привычные стрекозы примерили казахские узоры и стали полноценной частью удивительного места. За одной из дверей скрывается наследие нескольких поколений и богатая история которую Дана Бектаева собирала по крупицам. Ковры и сундуки энтузиаст выкупала за свои деньги у других коллекционеров, искала в далеких аулах и напрямую вела диалоги с мастерами-ткачихами.

За символическую плату она знакомит гостей с историей казахского ковроткачества и культурным наследием, которое бережно сохраняла и приумножала многие годы.

«На экскурсии я рассказываю почти два часа о тайнах сакральных, казахской культуры, это уникальные знания которые были осуществлены и найдены, только потому, что у меня существуют эти предметы как доказательство. Это считайте, частный интеллектуальный труд»,- говорит коллекционер Дана Бектаева.

В подвале не осталось ни одного свободного сантиметра. Стены от пола до потолка покрыты настоящими реликвиям которые соседствуют со старинной мебелью, сундуками, музыкальными инструментами и другими предметами казахского быта.

Гид с гордостью отмечает, что это еще не все. Часть коллекции хранится в другом месте, сюда они попросту не помещаются. Но, посмотреть и удивиться все же есть чему.

«Сложно сказать какой самый древний потому. Что большинство предметов которые вы видите, они уже 19 века, т е они уже третье столетие. Сзади вас, например бесик, кровать, это все начало 19 века»,— говорит коллекционер.

Сегодня в коллекции Даны Бектаевой около тысячи ковров. За каждым — своя история, эпоха и судьба. Однако хозяйка музея не только собирает редкие экспонаты, но и исследует их. Дана уверена, что казахские орнаменты своеобразный язык символов, с помощью которого предки передавали важные смыслы из поколения в поколение.

Здесь каждый узор рассказывает свою историю. Вместо привычных серых стен — яркие колоритные ковровые орнаменты, вот только это не привычный текстиль, а работы созданные кистью художника. Удивительная локация расположена в центре города и ждет своих гостей.