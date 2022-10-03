Лучшие сварщики и слесари соревновались в Туркестане

В Туркестанскую область прибыли мастера со всей страны.

В регионе прошел традиционный конкурс профессионального мастерства рабочих «Үздік маман», организованный компанией «Интергаз Центральная Азия», передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Высший класс демонстрировали сварщики, электромонтеры, слесари, трубопроводчики – все те, кто работает в газовой отрасли. Привычную работу они выполняли на скорость и под пристальным вниманием экспертов.

На площадках конкурса летят искры, шумит оборудование, а в воздухе запах газовой сварки. Сюда приехали больше 100 мастеров своего дела. И каждый готов доказать, что он лучший в профессии.

«В конкурсе участвуют именно работники компании «Интергаз Центральная Азия». Этот конкурс очень важен для всех, потому что газовая отрасль является очень важной, как для страны и для нас, и для работников. Это улучшает их качества, квалификацию, стараемся этот конкурс улучшить ежегодно. Для этого мы сейчас создали центр компетенции», — говорит Мейрбек Ихсанов, заместитель председателя правления АО «НК «Qazaqgaz».

«Үздік маман» — почетное звание для лучших в газовой отрасли. За годы существования конкурс стал мощным стимулом профессионального роста и обмена передового опыта работы. Ведь здесь не только сотрудники с большим стажем, но и новички, для которых конкурс — испытание на прочность.

«Ребята, которые здесь участвовали, советы давали, отрабатывали всякие ситуации, что будет, как будет. Максимально приближено, чем мы занимаемся на работе. С газом моя работа, мне нравится«, говорит Анатолий Макеев, слесарь.

Особое внимание к знаниям правил промышленной безопасности, охраны труда, а также навыкам оказания первой доврачебной помощи. Главная интрига конкурса в том, что до последнего победители неизвестны. Имена лучших называют на третий день соревнований. Электрогазосварщик из Уральска Марс Ержанов признан одним из образцовых сотрудников.

«Все соперники сильные, все варят тоже отлично. Я хотел доказать свое мастерство. В этом году добавилась аргонная сварка дуговая и тесты все изменились», — говорит Марс Ержанов, электрогазосварщик.

Кроме мотивации, победа повышает и шансы для карьерного роста. Победителям вручили дипломы, а также установлена годовая надбавка к заработной плате за высокое профессиональное мастерство.