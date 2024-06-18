Как развивается легкая промышленность в Шымкенте?

Шымкент – один из городов Казахстана, где развивается лёгкая промышленность, включая текстильное производство, швейную индустрию и переработку кожи.

Но сейчас на крупнейшей текстильной фабрике страны царит атмосфера неопределенности. Многим сотрудникам пришлось временно оставить рабочие места. Производство здесь сократили почти наполовину.

«Работа то есть, то останавливается. Поэтому ждём дома, когда нас вызовут на фабрику. А мы ведь хорошую продукцию выпускаем, качество отличное. Но заказов нет», — говорит Сауле Исаева, швея.

Такая ситуация вызвана снижением спроса на казахстанскую текстильную продукцию, говорят в руководстве фабрики. Конкуренты предлагают товар по более низким ценам. Так что у отечественных производителей сейчас голова болит о том, как перекрыть хотя бы коммунальные расходы.

«Подорожала электроэнергия. Если раньше в месяц выплачивали около 50-56 миллионов тенге в месяц за потребление электроэнергии, на сегодняшний день выплачиваем 95-96 миллионов тенге. Конечно, играет свою роль. Так продолжаться долго не может. Была бы возможность, мы бы на эти деньги лучше своим работникам увеличили заработную плату», — говорит Бекет Турсынханов, директор фабрики.

Но положительные изменения все-таки есть, говорит предприниматель. Квазигосударственный сектор обратил внимание на отечественные текстильные производства. Эта фабрика, например, получила заказ на пошив постельного белья для поездов.

«Есть положительный опыт других стран, как они боролись с китайским ширпотребом. В России гособоронный заказ распределяется таким образом, чтобы производители были только отечественные. У нас на это вообще не обращают внимания. Деньги как уходили в Китай и Узбекистан, так и уходят», — говорит Бекет Турсынханов, директор фабрики. .

Текстильщики считают, что нужна комплексная госпрограмма поддержки. В Шымкенте сейчас простаивают две крупные фабрики. Остановились они из-за долгов перед кредиторами. Хотя производство неоднократно пытались реанимировать.

«В своё время эти предприятия запускались совместно с партнёрами производства из Узбекистана. Но так как в прошлые года руководство Kazakh Invest поменялось, они отозвали этот доверительный договор. Мы неоднократно писали в министерство, чтобы решили эту проблему. Вроде говорят, вот-вот должно решиться», — говорит Бакыт Калдыбеков, руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента.

А вот швейная индустрия и переработка кожи темпы не сбавляют, говорят специалисты. В Шымкенте есть специальная экономическая зона «Оңтүстік» для легкой промышленности. И свободного места там уже нет. Решили даже расширить территорию на 175 гектаров, чтобы открыть новые производства.