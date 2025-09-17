В Шымкенте осуждённые получили квалифицированную юридическую помощь в рамках меморандума

В городе Шымкенте реализуется важная инициатива, направленная на защиту прав и интересов осуждённых граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

В учреждениях №53, 54, 56, 69 и 78, находящихся в ведении департамента уголовно-исполнительной системы (КУИС), проведено масштабное мероприятие по оказанию квалифицированной юридической помощи осуждённым мужчинам и женщинам.

Основой для проведения этой работы стал ранее подписанный меморандум о сотрудничестве, предусматривающий комплексную поддержку лиц, находящихся в местах лишения свободы.

В мероприятии приняли участие профессиональные юристы различных направлений: адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и юридические консультанты.

Они провели индивидуальные консультации для осуждённых, подробно разъяснили их права и обязанности, помогли составить необходимые процессуальные документы, рассмотрели поступившие обращения и заявления.

Особое внимание было уделено вопросам восстановления нарушенных прав, порядку подачи жалоб и обращений, а также возможностям получения условно-досрочного освобождения при наличии законных оснований.

Организаторы отметили, что подобные встречи играют значимую роль в обеспечении правовой защищённости граждан, временно находящихся в местах лишения свободы.

Правовая поддержка помогает снизить уровень правовой неграмотности, способствует восстановлению социальной справедливости и формированию у осуждённых чувства ответственности перед законом.

Цель меморандума — создать устойчивую систему правовой поддержки осуждённых, повысить их правовую грамотность и тем самым подготовить их к возвращению в общество.

В департаменте УИС по городу Шымкенту подчеркнули, что предоставление квалифицированной юридической помощи способствует успешной ресоциализации лиц, отбывающих наказание, снижает риск рецидива и укрепляет доверие к системе правосудия.