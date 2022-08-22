Биометрический терминал установили в службе пробации Шымкента

По инициативе прокуратуры биометрический электронный терминал установили в службе пробации южного мегаполиса, передает OTYRAR.

Устройство позволяет одним прикосновением пальца считывать всю информацию об осужденном: номер документа, фото, национальность, сроки отбывания наказания, статья осуждения и дата вынесения приговора суда.

Биометрический терминал позволяет сэкономить время при регистрации, а также помогает в судебных заседаниях.

«Бумажная волокита практически исключена. К примеру, если раньше регистрация осужденного занимала 20-25 минут (при бумажном), то сейчас это делается за 1-2 минуты (терминалом)«, — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Собранные данные автоматически сохраняются в базе в цифровом виде и используются в дальнейшем для контроля явки осужденных для регистрации и отметки согласно установленного графика. Это позволит эффективно осуществлять контроль и исключает коррупционные риски со стороны служб пробации.

Кроме того, по инициативе прокуратуры в следственном изоляторе (ИЧ-167/11) также установлен терминал электронной очереди и открыт дополнительный пункт приема передач.

«В результате в три раза сокращено время на прием посылок для задержанных (с 09.00 до 12.00, раньше с 8.00 до 18.00 часов) и минимизированы бюрократические барьеры по оформлению», — рассказали в прокуратуре.