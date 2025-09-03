В Шымкенте полиция провела рейд по незаконным стоянкам самокатов

В Шымкенте сотрудники полиции провели масштабный рейд, направленный на выявление и пресечение незаконных стоянок электросамокатов.

Поводом для проверки стали многочисленные жалобы горожан, которые неоднократно обращали внимание на то, что в разных районах города самокаты оставляют в самых неподходящих местах — на тротуарах, пешеходных переходах и даже на проезжей части.

Подобная ситуация создавала серьёзные трудности для передвижения пешеходов, в том числе родителей с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями, а также мешала нормальному движению автотранспорта.

Сотрудники полиции в ходе рейдовых мероприятий тщательно обследовали центральные улицы и дворовые территории, где чаще всего фиксировались нарушения. По итогам проверки часть самокатов была изъята и доставлена в отдел полиции.

Стражи порядка подчеркнули, что предпринимаемые меры носят не карательный, а профилактический характер и направлены прежде всего на обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий и создание комфортных условий для всех участников дорожного процесса.

Представители полиции также отметили, что проблема беспорядочной парковки самокатов в последние годы приобрела актуальность не только в Шымкенте, но и во многих других городах страны, где активно развивается сервис аренды электросамокатов.

Однако в Шымкенте ситуация оказалась особенно острой в связи с высокой плотностью движения в центральных районах и отсутствием специально оборудованных площадок для хранения.

В этой связи правоохранительные органы намерены продолжить работу в данном направлении и усилить взаимодействие с акиматом, коммунальными службами и операторами прокатных сервисов для поиска оптимального решения.

Жители города в целом положительно оценили проведённый рейд, выразив поддержку действиям полиции и надежду на то, что регулярные проверки позволят в дальнейшем существенно снизить число нарушений.

По мнению горожан, подобные инициативы будут способствовать не только улучшению транспортной ситуации, но и формированию культуры ответственного использования электросамокатов.