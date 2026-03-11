Электросамокаты оснастят госномерами

Министерство внутренних дел Казахстана утвердило новые правила для кикшеринговых компаний. С 1 июля нововведения обяжут компании и предпринимателей, сдающих электросамокаты в аренду, присваивать каждому устройству уникальный регистрационный номер и вести их учёт.

В учёт включаются данные о марке и модели самоката, серийном номере, датах начала и окончания эксплуатации, техобслуживании и самом регистрационном номере.

«Номер будет присваивать сам оператор проката до ввода самоката в эксплуатацию. Он будет состоять из одной латинской буквы и пяти цифр. Латинская буква закрепляется за конкретным оператором и используется для всех его самокатов. При этом буква не может использоваться другим оператором. Кроме того, компании должны вести учет всех своих электросамокатов», — министерство внутренних дел РК.

Номер должен быть сделан из прочного материала со светоотражающим покрытием и размещаться на самокате в нескольких местах: на задней части электрического самоката над задним колесом, а также на левой и правой сторонах рулевой стойки электрического самоката.

При этом в случае его повреждения операторы обязаны заменить знак, сохранив прежнее буквенно-цифровое обозначение.

В МВД ожидают, что такие меры помогут повысить безопасность, упростить контроль за прокатными самокатами и сделать рынок аренды более прозрачным.