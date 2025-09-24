В Шымкенте появится новый канал Каусар

В Шымкенте готовятся к осадкам. Реализуют масштабный проект по строительству канала Каусар длиной 4,5 километра. Новый гидротехнический объект решит проблему подтоплений в микрорайоне Нурсат и станет источником дополнительной влаги для города.

Новый канал соединит несколько районов города. Длина канала Каусар составит 4,5 километра. Работы ведутся в микрорайоне Нурсат, где из-за оврага и дождевых стоков долгое время существовала угроза затопления многоэтажных домов. Стоимость проекта оценивается примерно в миллиард тенге.

Мурат Абдрахманов, заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды: «Работу поделили на два этапа: первый — 2,6 километра, второй — 1,9 километра. В прошлые годы здесь был риск затоплений, теперь вода будет собираться в канале. Пока идет строительство первого этапа, мы планируем завершить весь проект до конца года. Сейчас остались работы от кольцевой дороги до улицы Байтерекова».

Летом, даже в засушливый период, канал будут подпитывать из большого магистрального канала. По словам специалистов, новый канал поможет увлажнять территорию и поддерживать благоприятный микроклимат.

Дождевая вода с улиц и склонов не будет уходить впустую: её по этому каналу направят в озеро дендропарка. Благодаря этому там появится дополнительный источник для полива растений, что особенно важно в жаркое время года.

Сейчас в городе активно готовятся к осенне-весеннему сезону, когда выпадает большое количество осадков. По данным специалистов, все ирригационные лотки очищены, а также обследованы места, где ранее фиксировались подтопления.

Мурат Абдрахманов, заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды: «Совместно со специалистами ДЧС были обследованы микрорайоны, где в прошлые годы наблюдались подтопления — это Бадам, Карабастау и другие. Все каналы проверены, в этом году подтоплений не ожидается».

Вдоль канала Каусар рассматривается возможность строительства парка, который станет новым местом отдыха и притяжения для жителей города.