В Шымкенте ликвидируют последствия осадков

Последствия непрерывного дождя в Шымкенте ликвидируются, сообщает OTYRAR со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В кризисном центре Департамента по ЧС г. Шымкент оперативный штаб выполняет координационные работы, в аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства городской коммунальной службы и Департамента по ЧС.

По данным оперативного штаба 12 марта в Абайском, Енбекшинском районах и районе Туран ведутся работы по откачке накопленных дождевых вод на улицах города.

В Абайском районе по улице Гагарина, в отделении Ынттымак, по улицам Темирланскоешоссе, Тортколь, в районе Туран в микрорайоне Курсай по улицам Богенбай батыра, Кулан Тобе, по проспекту Республики в тоннеле «Колос», в микрорайоне Спортивный, в Енбекшинском районе по улице Капал батыра, в Каратауском районе в микрорайоне Нурсат в подвальном помещении многоэтажных домов произведены работы по откачке воды.

По данным адресам задействовано 28 сотрудников Департамента по ЧС и городских коммунальных служб, 8 единиц техники, 9 мотопомп, откачено около 200 кубометров воды.