В Шымкенте участковые используют чаты для оперативной связи с жителями

В Шымкенте участковые инспекторы продолжают активно применять современные средства коммуникации для налаживания оперативной связи с жителями города.

Одним из наиболее эффективных инструментов стали общие чаты в мессенджерах, позволяющие гражданам напрямую сообщать о фактах правонарушений и других инцидентах, требующих вмешательства полиции.

Подобная форма взаимодействия доказала свою практическую пользу и продолжает успешно использоваться в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок», главная цель которого — повышение уровня правопорядка и укрепление взаимодействия между населением и органами внутренних дел.

Недавний случай показал результативность такого подхода.

Житель одного из микрорайонов сообщил в чат о факте незаконного выброса строительных отходов в контейнеры, предназначенные для бытового мусора во дворе многоквартирных домов.

Получив обращение, участковый инспектор незамедлительно отреагировал, оперативно установил личность нарушителя и составил в отношении него административный протокол в соответствии с действующим законодательством.

При этом работа не ограничилась лишь формальными мерами.

Нарушитель был привлечён к устранению последствий: он собственными силами собрал выброшенные строительные материалы и вывез их на специализированный полигон, предназначенный для утилизации подобного рода отходов.

Данный шаг не только восстановил порядок на территории двора, но и стал показателем эффективности принципа неотвратимости ответственности.

Жители микрорайона выразили благодарность участковому инспектору за внимательность и оперативность.

Подобные примеры, по мнению стражей порядка, способствуют укреплению доверия населения к полиции и формированию более безопасной городской среды.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» продолжается в Шымкенте на системной основе.

Сотрудники полиции регулярно принимают меры по предупреждению правонарушений, ведут разъяснительную работу с жителями и продвигают в обществе ценности идеологии «Закон и Порядок», делая акцент на совместной ответственности государства и граждан за поддержание общественной безопасности.