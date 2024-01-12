Какие имена детей популярны у шымкентцев?

В Шымкенте определили самые популярные имена, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24

Топ-5 возглавляет Ясина. Следом по популярности идут София, Аирис, Айым. А это Мухаммед, ему всего один день и у него самое популярное мужское имя. На первую строчку оно выбилось ещё в прошлом году и сейчас продолжает удерживать лидерство.

«Я думаю, всё-таки имя имеет тоже значение в судьбе. Нужно смотреть значение имени, выбирать правильно. У меня ещё есть дочка. Её зовут Раяна», — говорит Нафиса Бекенова, жительница г. Шымкента.

По соседству – мальчики с именами Тауман, Мансур, Ибрахим и Абубакир. У родителей появился интерес к именам тюркского или арабского происхождения, говорят в филиале «Правительства для граждан». Но есть мамы и папы, которые, наоборот, не хотели повторяться и решили проявить оригинальность.

«Буквально недавно у нас было присвоено имя девочке Альсафи, то есть таких имён я сама не слышала. Если в позапрошлых годах были популярны такие имена, как Аружан, Аяулым, то сейчас уже чуть-чуть меняются», — говорит Мария Турганбаева, заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан».

Порой на популярность имён для новорожденных, говорят специалисты, могут повлиять знаковые события в стране и мире, а еще популярные фильмы и сериалы. Но чаще всего родители выбирают имена с особой историей и смыслом.

«Имя выбрали бабушка с дедушкой. Мы ждали девочку два года и знали, что назовем Аминой. Имя означает «чувствовать себя в безопасности». Хочу, чтобы дочка была сильной и уверенной в себе», — говорит Камила Байжан, жительница Тюлькубасского района.

В последнее время регистрируют в мегаполисе и высокую рождаемость. С этого года сразу несколько родильных домов меняют формат работы и переходят на 3-й уровень сложности.

«Подготовка к переходу на 3-й уровень длилась достаточно долго – последние почти два года, когда нам улучшали наш материальный статус. Было закуплено оборудование, более 40 единиц оборудования. Проводили обучение специалистов. Это всё делается для того, чтобы улучшить перинатальную помощь, доступность акушерско-гинекологической помощи в нашем городе», — говорит Дана Тюребаева, врач-эксперт родильного дома г. Шымкента.

А вот по данным Бюро нацстатистики, шорт-лист популярных в стране имен за последние годы сильно не меняется. Так, мальчиков казахстанцы чаще всего называют именем Алихан, а девочек нарекают Мединой. Но не важно – выбирают редкое имя или популярное, для каждого родителя их ребёнок всё равно особенный.