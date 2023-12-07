ТОП-10 популярных имен в Шымкенте

Рейтинг самых популярных имен среди шымкентцев составил филиал «Правительства для граждан».

В топ-5 вошли женские имена —Ясин, София, Аирис, Айым и Медина. Пять самых популярных мужских имен для новорожденных — Мухаммед, Тауман, Мансур, Абубакир и Ибрахим.

К слову, заявку на получение свидетельства о рождении можно подать онлайн, также заявления принимаются традиционно через ЦОН. Так, с начала текущего года было выдано более 38 тысяч свидетельств.

«Хотелось бы напомнить, что новоиспеченные родители могут самостоятельно подать заявление на изготовление свидетельства о рождении. Сделать это можно в один клик, как проактивно, так и через приложения банков второго уровня. Государственная услуга оказывается бесплатно», — отметил заместитель директор филиала Госкорпорации по городу Шымкент Кайрат Менлибеков.

Отметим, с начала текущего года около 30 тысяч родителей оформили свидетельства о рождении ребенка в онлайн формате. За этот же период через ЦОНы было принято более 8 тысяч заявок на получение свидетельств.

Напомним, что с 1 июля функции отделов РАГС перешли Госкорпорации «Правительство для граждан». Прием и обработка заявлений на регистрацию брака, а также принятие решений и выдача результатов по-прежнему осуществляются сотрудниками РАГС.