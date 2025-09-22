Юбилей центра «Возрождение» стал символом единства в Казахстане

30 лет Ассамблее народа Казахстана и 35 лет Немецкому культурному центру «Возрождение». За этими датами — целая история: немцы в Казахстане, их вклад в культуру, образование и развитие общества.

Немцы в Казахстане чувствуют себя частью большой семьи. Об этом рассказала почётный гость праздника, почетный гражданин Толебийского района, Лидия Мехлик.

Лидия Мехлик, почетный гражданин Толебийского района: «Это для нас очень большой праздник. И не только потому, что это фестиваль, а потому, что в Казахстане мы чувствуем себя родными, на этой большой казахской земле. Мы поддерживаем немецкую культуру в семье, отмечаем Рождество и Пасху. Есть у нас и любимый праздник благодарности за урожай, и праздник пива. Так или иначе, все наши традиции перекликаются с казахскими, а главное — мы чувствуем себя здесь комфортно и уверенно».

А вот то, чего ждут не меньше концертов и выставок — это немецкая национальная кухня. Здесь и штрудель, и брецель. Говорят, рецепт сохранился в первозданном виде.

Фестиваль собрал представителей разных этнокультурных объединений: уйгуров, чеченцев, татар и других. Концертная программа началась с исполнения гимна. На сцене звучали казахские и немецкие композиции, символизирующие дружбу и взаимное уважение. Свой вклад внесла и немецкая молодежь Казахстана.

Хуршид Вайль, член союза немецкой молодежи Казахстана: «Мы выступаем с несколькими композициями — это и песни, и танцы. Исполняем традиционный немецкий танец «Хопсаполька» и народные песни. Заканчиваем финальной песней на нескольких языках, чтобы показать немецкую культуру и сохранить её для будущих поколений».

Представители Ассамблеи народа Казахстана подчеркнули: за три десятилетия организация стала значимой площадкой для укрепления межэтнического согласия. Созданы специализированные советы, работает молодежное крыло «Ассамблея жастары».

Артур Дрейлинг, член Ассамблеи народа Казахстана: «Мы не планируем стоять на месте, будем создавать новые проекты. На прошлой неделе вместе с «Ассамблея жастары» участвовали в SHYMKENT MARATHON 2025 и решили открыть спортивное направление — пропагандировать здоровый образ жизни. Также хотим развивать проекты по медиаграмотности. Планов много и будем их реализовывать».

Тёплые слова поздравлений звучали и от гостей праздника.

Юбилей Немецкого культурного центра «Возрождение» стал настоящим праздником дружбы народов. Он показал: Ассамблея народа Казахстана и этнокультурные объединения вносят огромный вклад в укрепление единства, взаимного уважения и сохранение богатства традиций в нашей стране.