В Шымкенте растёт объём высокотехнологичной медицинской помощи

У 61-летней Халиды Абдулхаевой нашли узел в поджелудочной железе, удалять его пришлось хирургически. Пациентка прошла полное обследование и месяц находилась под наблюдением. Сейчас она самостоятельно передвигается и чувствует себя хорошо. По словам врачей, в ближайшие дни её выпишут.

Халида Абдулхаева, пациентка: «Когда я заболела, сильно испугалась. После того как стало хуже, я обратилась сюда. Меня обследовали, потом сделали операцию. Сейчас мне гораздо лучше. Во время болезни было ощущение, будто в желудок положили камень. Состояние сильно ухудшилось».

Опытные врачи применяют современные медицинские технологии и международные практики, обеспечивая пациентам качественную и безопасную помощь. Благодаря этому лечение сложных заболеваний и операции выполняются успешно в рамках ОСМС.

Арапкуль Избасарова, заместитель директора филиала ФСМС по г. Шымкенту: «Застрахованные граждане имеют доступ к любым высокотехнологичным услугам. Также в системе ОСМС внедрена цифровая платформа “Щит”, где можно видеть, сколько людей получает медицинскую помощь и является ли она реальной. Все информационные системы интегрированы в этот “щит”, что обеспечивает прозрачность».

Городская клиническая больница №1 круглосуточно оказывает экстренную и плановую помощь жителям города и области. С начала года здесь успешно провели больше 4 тысяч операций. Сложные хирургические вмешательства выполняются в отделениях хирургии, нейрохирургии, травматологии, ортопедии, сосудистой хирургии, гинекологии, урологии и других направлениях.

Бахытжан Позилов, главный врач городской клинической больницы №1: «Все операции в рамках ОСМС — это высокотехнологичные и дорогостоящие вмешательства. Например, пересадка почки стоит более 6 миллионов тенге. Более сложные операции — 10–15 миллионов тенге — сейчас проводятся бесплатно, за счёт ежемесячных взносов граждан. Мы объясняем пациентам: даже если человек не болеет, его взносы помогают тем, кто нуждается в лечении».

Сегодня в Шымкенте медицинские услуги оказывают 174 организации, из них 34 — государственные, остальные — частные клиники. Население города близится к отметке миллион триста тысяч человек, 86% из них застрахованы. Почти 800 тысяч человек относятся к льготным категориям.