В Туркестане сразу двое выпускников показали абсолютный результат на ЕНТ

Сразу два максимальных результата на ЕНТ показали выпускники одной из школ Туркестана. Одиннадцатиклассники Айсултан Жанбырбай и Жасур Нишанбаев набрали по 140 баллов. К экзамену готовились вместе практически весь учебный год.

В качестве профильных предметов выбрали всемирную историю и английский язык.

Айсултан Жанбырбай, выпускник: «Жил в общежитии и почти всё время посвящал учебе. Мы с Жасуром постоянно готовились вместе, проверяли друг друга по темам. На ЕНТ попались именно те вопросы, которые мы тщательно разбирали. В будущем хочу поступить в университет в Астане и стать дипломатом или переводчиком».

Жасур Нишанбаев, выпускник: «В общежитии ничего не отвлекало от учебы. Айсултан был уверен в себе, а я переживал до последнего. Только когда увидел 140 баллов на экране, понял, что всё получилось. В дальнейшем хочу изучать астрофизику».

К ЕНТ школьники подошли с серьёзной подготовкой. Еще осенью оба получили сертификаты IELTS на 6,5 балла, благодаря чему смогли сосредоточиться на профильных предметах.

Самандар Аширбеков, учитель по всемирной истории: «Такие результаты невозможно получить только за счёт зубрёжки. Здесь важны логика, анализ и системная подготовка. Ребята с самого начала отличались сильными знаниями и много работали самостоятельно».

Высокие результаты показал и весь класс. Еще один выпускник набрал 139 баллов, а самый низкий результат среди одноклассников составил 124 бала.