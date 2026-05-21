326 человек обратились с жалобами после укусов клещей

В Шымкенте продолжается пик активности клещей. Локальная статистика санитарных служб заставляет насторожиться: число пострадавших от укусов в текущем сезоне заметно выросло.

На сегодняшний день в Шымкенте за медицинской помощью после укусов клещей обратились 326 человек. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 281 обращение, количество пострадавших увеличилось на 45 случаев. Для сравнения, в Алматы число пострадавших выросло менее значительно на 11%. Наименьшее количество обращений зарегистрировано в Астане, где зафиксировано 168 пострадавших.

При этом на территории Шымкента в текущем году случаев конго-крымской геморрагической лихорадки не зарегистрировано.

Находясь в зеленых зонах, строго соблюдайте меры профилактики. Одежда должна максимально закрывать тело: заправляйте брюки в носки, выбирайте кофты с плотными манжетами. Используйте спреи от насекомых и регулярно осматривайте себя и детей. При обнаружении присосавшегося клеща не занимайтесь опасным самолечением- немедленно обращайтесь к специалистам.