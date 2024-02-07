Вот это юбилей!

В эти дни свой столетний юбилей отметила замечательный шымкентский педагог Валентина Ивановна Розум.

И до сегодняшнего дня она дает уроки немецкого, правда, уже не многочисленным ученикам, а два раза в неделю в режиме онлайн обучает свою правнучку иностранным языкам.

Что мы знаем о юбиляре? Детство Валентины Ивановны прошло в городе Тайга Новосибирской области. Затем семья переехала в Казахстан, в Прибалхашье. Отец работал на Коунрадском руднике, мать – в общепите.

Утром 22 июня 1941 года после выпускного вечера вчерашние школьники – одноклассники Валечки Розум – узнали о начале войны. У нее было большое желание стать врачом, но пока они с подругой добрались до Алма-Аты, в мединституте закончился прием документов. Подались в институт иностранных языков, выбрали факультет немецкого языка: наивно рассчитывали, что быстро станут переводчиками и их отправят на фронт.

Учились на «отлично», к счастью, было у кого. Профессорско-преподавательский состав на факультете был сильнейшим – из числа эвакуированных сотрудников московского иняза, им преподавали Гуфман, Либерман и другие.

Но с весны 42-го студенты иняза все больше трудились на полях, где выращивали сахарную свеклу. В дни учебы все оставшееся время пропадали в госпиталях, ухаживали за ранеными, оставались на ночные дежурства. Вечно голодные, плохо одетые, в насквозь промерзших аудиториях – так на протяжении четырех лет они старательно «грызли» гранит науки.

В победном 45-м выпускница иняза Валечка Розум была направлена на работу в чимкентскую школу №8 имени В. Ленина, сегодня это гимназия имени Дулати. Уже тогда эта школа славилась отменным качеством подготовки учеников. В ней преподавали педагоги, эвакуированные из Москвы и Ленинграда.

Заставить детей учить немецкий язык в послевоенные годы – такая задача была по плечу не каждому педагогу. Школьники связывали этот язык пусть и с поверженным, но все же врагом. У многих в борьбе с фашистами погибли близкие. Некоторым учителям немецкого даже били стекла в окнах. Пришлось завоевывать уважение учеников, объяснять им, что немецкий – это прежде всего язык народа с богатой историей, культурой, традициями…

А в соседней школе №9 имени С. Кирова, расположенной на той же улице (тогда Советской), трудился педагог Иосиф Шаломов. Фронтовик. Встреча двух педагогов – Иосифа и Валентины – была в общем-то предсказуемой. Это произошло поздней осенью все того же победного 45-го во дворе ныне 9-й школы. Были свидания, постепенное узнавание друг друга. Скромную свадьбу отгуляли в доме старшего брата Иосифа – Григория. Дом располагался по улице Крегера. До сих пор Валентина Ивановна вспоминает роскошный по тем временам большой пирог из сдобного теста с фруктовой начинкой. Это был свадебный подарок друга ее Иосифа – директора хлебзавода Хромова…

Начинали совместную жизнь, как и все в те годы: сначала комната в общежитии, затем – в малосемейке, наконец, в начале 60-х годов – долгожданная трехкомнатная квартира в первой пятиэтажке Чимкента (сейчас это угол проспектов Республики и

Б. Момышулы). К тому времени в семье подрастали двое детей – Люба и Виктор…

Это была красивая пара педагогов, счастливая семья.

Вслед за Дмитрием Менделеевым Иосиф Ильич повторял: «Вся гордость учителя – в учениках, в росте посеянных семян!»

Всего Валентина Ивановна проработала в школах Шымкента ровно полвека: по 25 лет в школе №8 и столько же в школе №20.

Оба они – отличники просвещения, заслуженные учителя: Валентина Ивановна – Республики Казахстан, Иосиф Ильич – СССР.

Иосиф Шаломов – один из первых основателей в ЮКО еврейского центра…

Его не стало в феврале 1992 года. Умер скоропостижно – сердце.

Получается, Валентина Ивановна 32-й год вдовствует.

Сохранять смысл жизни и бодрость помогают дети, внуки, правнуки. Они у Валентины Ивановны просто замечательные. Их успехи, профессиональные достижения дают ей силы. А еще для нее важна поддержка коллег, учеников, которые сегодня живут и работают во всех частях света. Сотни поздравлений от них получила в эти дни Валентина Ивановна. Вот лишь одно из них: «Спасибо Вам за строгость, справедливость, за Ваш человеческий талант любить школу и своих учеников!»

Валентина Ивановна, с юбилеем Вас! Желаем здоровья, бодрости, крепости духа.

Смотрите в будущее с оптимизмом! Мы любим Вас!