Юристы разъяснили, как действовать при завышенной цене в магазине

В Шымкенте юристы напоминают горожанам о важности внимательного отношения к ценам в магазинах и разъясняют, какие меры можно предпринять, если товар продан по стоимости, превышающей указанную на ценнике.

Такая ситуация, к сожалению, нередко вызывает споры между покупателями и продавцами, поэтому важно знать свои права и порядок их защиты.

Согласно статье 24 закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей», продавец обязан реализовывать товар по цене, указанной на ярлыке, ценнике или витрине.

Это означает, что при обнаружении расхождения между ценой, указанной на товаре, и ценой, пробитой на кассе, покупатель имеет полное право на приобретение товара по первоначально заявленной стоимости.

Если продавец отказывается продать товар по указанной цене и требует оплатить его дороже, такие действия могут расцениваться как введение потребителя в заблуждение.

В соответствии со статьёй 190 кодекса РК об административных правонарушениях подобные нарушения квалифицируются как обман и влекут за собой административную ответственность. К продавцу или торговой организации могут быть применены штрафные санкции.

Юристы советуют жителям Шымкента, оказавшимся в подобной ситуации, в первую очередь потребовать у администрации магазина пересчёт покупки и возврат разницы в цене.

Если продавец отказывается удовлетворить законное требование покупателя, следует обратиться с письменной жалобой в органы по защите прав потребителей или в территориальное подразделение комитета торговли.

В случае бездействия со стороны администрации магазина гражданин вправе подать исковое заявление в суд и потребовать не только возврата неправомерно удержанной суммы, но и компенсации морального вреда.

Специалисты подчёркивают, что знание своих прав помогает жителям Шымкента защищать собственные интересы и формирует добросовестную практику торговли.

Каждому потребителю важно сохранять чеки и фиксировать расхождения в цене, чтобы в случае необходимости иметь доказательства для обращения в надзорные органы.