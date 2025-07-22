Владелец бракованного авто добился справедливости через госорганы

По данным Министерства торговли и интеграции, в мае житель Туркестанской области приобрёл новый автомобиль китайского производства в одном из шымкентских автосалонов. Спустя короткое время он обнаружил неисправности в трансмиссии и системе управления электроникой. Авто не раз отправляли в ремонт, но проблема так и не была устранена.

«Потребитель направил официальную претензию в автосалон с требованием обмена или возврата денег, однако так и не получил конкретного ответа. После чего он обратился за помощью в Департамент по защите прав потребителей города Шымкента», — рассказали в Министерстве торговли и интеграции РК.

Сотрудники департамента провели всестороннюю проверку в рамках закона «О защите прав потребителей». В итоге, требования покупателя были удовлетворены, а его права защищены.

«Это случай — пример настойчивости потребителя и действенного вмешательства госорганов, благодаря чему удалось добиться справедливого решения», — отметили в Министерстве торговли и интеграции.

Специалисты напоминают: при сомнениях в качестве товара или услуги потребители имеют право обратиться в Департамент по защите прав потребителей города Шымкента в установленном законом порядке. Главное — знать и вовремя отстаивать свои права.