Более 60 тысяч саженцев павлонии высажено в Туркестанской области

Более 60 тысяч саженцев павлонии высажено в Туркестанской области

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

В целях улучшения экологической ситуации, расширения зеленых зон и повышения озеленительного потенциала региона в Туркестанской области на постоянной основе ведутся работы по посадке павлонии — дерева, которое называют «деревом будущего».

Павлония, одно из самых быстрорастущих деревьев в мире, уже высажена, в том числе, на въездной территории города Туркестана.

Основные посадки проводятся в Жетысайском, Келесском и Сарыагашском районах. В целом по региону павлонией занято более 60 тысяч саженцев и десятки гектаров земель. Работы по расширению посадок будут продолжены.

Павлония хорошо адаптирована к климатическим условиям южного региона. При благоприятных условиях дерево способно вырастать на несколько метров в год и достигать высоты 20–25 метров. Оно отличается высокой экологической ценностью: активно поглощает углекислый газ, улучшает качество воздуха и продолжительно цветет в весенне-летний период.

Кроме экологической функции, павлония имеет и промышленное значение. Ее древесина широко используется в мебельном производстве, судостроении, изготовлении лыж, музыкальных инструментов и других изделиях легкой промышленности.

Специалисты отмечают, что выращивание павлонии становится не только экологической инициативой, но и перспективным направлением агропромышленного комплекса. Природно-климатические условия Туркестанской области оцениваются как благоприятные для развития данного вида деревьев.

В целом проект по расширению посадок павлонии рассматривается как перспективная инициатива, направленная на развитие зеленой экономики, сохранение экологического баланса и формирование новых производственных возможностей в регионе.

