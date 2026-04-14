Депутаты маслихата обсудили ключевые вопросы города на встрече с партийной организацией «Мирас»

Народные избранники и председатель городского маслихата Бахадыр Нарымбетов провели встречу с членами первичной партийной организации «Мирас».

Обсуждались вопросы, волнующие жителей города.

В приоритете: развитие дорожной инфраструктуры, обеспечение занятости населения и поддержка предпринимателей. Обсуждался и жилищный вопрос.

При плане 11 700 квартир, уже сдано около 7 тысяч. В целом, до конца года планируется ввести в эксплуатацию 1 миллион 300 тысяч квадратных метров жилья. Председатель маслихата отметил, что все предложения и пожелания будут приняты во внимание, соответствующие работы будут проведены.

Такие встречи повышают доверие населения и позволяют оперативно решать имеющиеся проблемы. Главное — укрепляется обратная связь между жителями и властью.