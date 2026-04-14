Жестокость к животным в Казахстане вызывает общественный резонанс

Сразу в нескольких зоопарках Казахстана, зафиксированы случаи не вполне адекватного поведения посетителей. Люди наплевав на правила и нормы поведения, устраивают экстремальные испытания для питомцев. В социальных сетях опубликовано несколько видео, которое вызвало общественный резонанс.

Случай произошедший в Семее закончился приездом сотрудников департамента полиции и составлением протокола. Посетители областного детского биологического центра, в присутствии подростков, забросали вольер со львами камнями. Видео вызвало шквал негодования и возмущения у пользователей казнета

«В настоящее время изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются и опрашиваются возможные свидетели. После установления причастных лиц их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством»,— сообщает департамент полиции области Абай.

Тревогу бьют и в связи со случаем в ботаническом саду города Алматы. В сети пишут, что посетители срывают магнолии, топчут газоны, а дети бьют палками по рыбам в пруду. Также горожане заходят к лебедям. Пугают птиц и пытаются их выгнать из воды ради эффектных фотографий.

«Ботанический сад — было невероятно много людей… это нормально, но залезать к лебедям и вытеснять их из пруда — ненормально. Причём не только дети, но и взрослые лезут туда, пытаются снять на видео и сфотографировать. По всему саду растут деревья с магнолией. Да, она уже почти отцвела, но только раскрывшиеся бутоны срывают и делают из них букеты — и этим тоже занимаются взрослые люди. На замечания они вообще не реагируют»,— сообщает в Threads автор «NADI».

Увы, не остался в стороне и Шымкент. Правда здесь была не жестокость, а скорее детское любопытство. Как сообщили в зоопарке ребенок, нарушив правила, пробрался в вольер с кроликами. Ребёнок гонялся за ушастыми постояльцами зоопарка и в конце концов догнал свою жертву и начал его тискать. Остается порадоваться, что это не был вольер с хищниками или крокодилами.

«В связи с произошедшим в зоопарке нарушители были установлены с помощью камер видео-наблюдения, после чего сотрудники охраны были оперативно задействованы, с ними была проведена разъяснительная беседа, в ходе которой им ещё раз строго напомнили о правилах поведения и необходимости бережного отношения к животным. Также напоминаем, что в связи с правилами зоопарка, запрещается пугать животных, намеренно их раздражать. И самостоятельно кормить»,- говорит биолог зоопарка Нуржан Кобжасаров.

Посещая зоопарк не забывайте, что не только люди смотрят на животных, происходит и обратный процесс.