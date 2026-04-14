Кто является основным поставщиком чая в Казахстан?

В марте средняя цена на черный чай в Казахстане составила 5 846 тенге за килограмм. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость увеличилась на 6,9%. В среднем казахстанцы тратят около 1 462 тенге за упаковку чая весом 250 граммов.

В региональном разрезе самая низкая цена на черный чай зафиксирована в Семее — 5 300 тенге за килограмм.

Наиболее высокая стоимость отмечена в Шымкенте — 6 747 тенге за килограмм.

Также относительно высокие цены наблюдаются в Атырау (6 338 тг/кг), Караганде (6 216 тг/кг) и Кызылорде (6 069 тг/кг). В остальных регионах средняя цена колеблется в пределах 5,4–5,9 тыс. тенге за килограмм.

Среднее потребление чая в стране составляет около 100 граммов на человека в месяц.

Основным поставщиком чая в Казахстан остается Кения — на ее долю приходится порядка 40% импортных поставок. Также значительные объемы чая импортируются из Индии и Китая.