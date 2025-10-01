В Шымкенте пресекли незаконную торговлю телефонами на улице

Перекрёсток «Гарант», расположенный на пересечении улицы Байтурсынова и проспекта Тауке хана в городе Шымкенте, по праву считается одним из самых оживлённых и многолюдных участков дорожной сети.

Здесь сосредоточены большие потоки автомобилей и пешеходов, что делает территорию не только удобной для горожан, но и привлекательной для несанкционированной торговли.

В связи с многочисленными обращениями жителей и с целью поддержания общественного порядка сотрудники полиции провели рейдовое мероприятие, направленное на выявление нарушений и пресечение незаконной деятельности.

В ходе проверки были зафиксированы факты торговли сотовыми телефонами и другой техникой прямо на тротуарах и вблизи проезжей части.

Подобные действия создают серьёзные неудобства для горожан, нарушают санитарные и правовые нормы, а также затрудняют движение пешеходов.

Жители близлежащих домов неоднократно жаловались на назойливых продавцов, которые мешали проходу и предлагали приобрести товар сомнительного происхождения.

Сотрудники полиции провели разъяснительные беседы с нарушителями и приняли меры в рамках законодательства.

Отдельное внимание во время рейда уделялось вопросам дорожной безопасности. Полицейские зафиксировали факты нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов, которые переходили проезжую часть в неположенных местах.

Такие действия не только создают угрозу для самих нарушителей, но и повышают риск дорожно-транспортных происшествий.

Стражи порядка напомнили жителям города о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными при переходе улицы и использовать только оборудованные пешеходные переходы и светофоры.

Правоохранительные органы подчеркнули, что обеспечение безопасности на дорогах является общей задачей как для полиции, так и для самих граждан.

В полиции отметили, что подобные рейдовые мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

Их цель — не только выявление и пресечение нарушений, но и формирование у населения культуры законопослушного поведения, а также создание комфортных и безопасных условий для жителей и гостей города Шымкента.