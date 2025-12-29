Частные школы перешли под контроль акимата в Шымкенте

Все частные школы города перешли под контроль акимата Шымкента. Отныне все эти учебные заведения будут финансироваться за счёт местного бюджета. В чём особенность нового пилотного проекта? Изменятся ли требования к частным школам?

В Шымкенте средства, предназначенные для частных школ, хоть и с задержкой, но были полностью выплачены. На данный момент проблема решена, и в силу вступил новый пилотный проект. Об этом сообщил заместитель акима города Сарсен Куранбек. По его словам, ранее финансирование производилось через финансовый центр, подведомственный Министерству просвещения. Соответственно, частные школы не подчинялись местным акиматам. Теперь ситуация изменилась. Эти школы, как и государственные, будут находиться под контролем городского акимата. Оплату их услуг также будет осуществлять акимат.

«В ходе реализации данного пилотного проекта при оформлении и регистрации документов, а также в процессе его внедрения — а это началось ещё в сентябре — действительно имели место задержки с выплатами, которые продолжались до ноября и начала декабря. На сегодняшний день все вопросы полностью решены. Регистрация осуществляется через специальный информационный портал «Е-қазына білім», и выплата средств в настоящее время производится», — сообщил Сарсен Куранбек, заместитель акима Шымкента.

В ходе проверки деятельности частных школ были выявлены нарушения. К примеру, некоторые здания, такие как бани и тойханы, без изменения целевого назначения были переоборудованы под школы. Также выявлены школы, которые при расчёте на 280 учеников принимали до 500 детей. Более того, некоторые из них осуществляли деятельность, которая не соответствует лицензии. По словам официального представителя, всё это является нарушением закона.

«В нашем городе не должно быть интернатов. Если взять любой крупный мегаполис — Алматы, Астану, — там нет интернатов, находящихся на финансировании из городского бюджета. Это первое: интернатов быть не должно. Второе — в таких мегаполисах детей не должны подвозить.Несмотря на то, что в 2018 году Шымкент получил статус города республиканского значения, в городе до сих пор функционируют несколько интернатов — № 1 и № 2. На их содержание приходится выделять средства из местного бюджета.Интернаты у нас могут быть, но туда дети должны приходить только днём, получать 4–5-разовое питание и вечером возвращаться домой к родителям. Это упущение со стороны городского акимата, допущенное ранее. Данный вопрос долгое время не был исправлен, и на него никто не обращал должного внимания».

Официальный представитель отметил, что в городе разрешение на деятельность имеет только лицей инновационного образования. Остальные частные школы без специального разрешения незаконно открыли интернаты. В целом в городе функционирует 164 государственные школы. В них во вторую смену имеется 78 тысяч свободных мест.

«Число детей, обучающихся в частных школах, составляет 68 тысяч. Посмотрите: если бы мы перевели всех этих 68 тысяч учащихся в государственные школы, то существующие частные школы пришлось бы закрыть. Но это не означает, что мы собираемся их закрывать. Мы заинтересованы в том, чтобы они продолжали работать. Численность населения растёт, пусть они и дальше выполняют свою работу. Однако возникает вопрос: если у нас есть профицит мест, насколько обоснованно платить деньги за учеников, которых частные школы приняли сверх нормы во вторую смену?», — говорит Сарсен Куранбек.

Сарсен Куранбек предупредил частные школы, которые без разрешения открыли общежития и обучали детей из других регионов. Он также сообщил, что в их адрес будут направлены официальные предупреждения.

Ранее учредители частных школ, директора и учителя выходили с обращением и приходили в акимат. Они жаловались, что уже два месяца не получают заработную плату, связывая это с внедрением нового проекта. Городской акимат подтвердил задержку подушевого финансирования, однако отметил, что данный вопрос не решается на уровне местной исполнительной власти, а зависит от решения Министерства просвещения. Также поднимался вопрос об отсутствии выплат за обучение детей во вторую смену в частных школах. В городе функционируют 133 частные школы. После их открытия была решена проблема обучения в три смены.