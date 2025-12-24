Частные и государственные: что показали итоги республиканских олимпиад в Шымкенте

Каково качество образования в частных школах? Этот вопрос волнует многих родителей. По словам руководителя городского управления образования, в этом году 227 школьников города стали призёрами республиканских олимпиад.

В Шымкенте работает 301 общеобразовательная школа, 137 из этого числа функционирует в рамках государственно-частного партнерства. В учебных заведениях обучаются свыше 277 тысяч детей. Общественность волнует, почему ученики частных школ редко участвуют в олимпиадах, а если участвуют, то практически не занимают призовых мест.

Куаныш Искаков, руководитель городского управления образования:

«Частные школы есть, и среди них есть учреждения с хорошим уровнем образования. Существуют школы международного формата с высококвалифицированными педагогами. Однако таких школ немного. При этом мы видим, что государственные школы остаются конкурентоспособными. Точное количество назвать сложно, но большинство призёров — это ученики государственных школ. Уровень образования в государственных школах высокий».

Руководитель управления образования не скрывал, что большинство учащихся, показавших высокие результаты, — это воспитанники государственных школ с многолетним опытом работы и отлаженной системой отбора. При этом республиканские олимпиады остаются одним из ключевых показателей оценки качества образования. Поэтому вопросы качества обучения, целей, направлений и образовательных моделей в частных школах требуют тщательной проверки.

Куаныш Искаков, руководитель городского управления образования:

«Для частных школ внедрён мониторинг и новая система финансирования. С ноября был запущен пилотный проект. Начиная с 2026 года мы планируем приступить к полноценному мониторингу школ. В дальнейшем будем усиливать контроль и за качеством образования».

В прошлом учебном году общий показатель качества образования составлял 56 процентов. По итогам первого квартала 2025–2026 учебного года этот показатель снизился до 54 процентов. Отметим, что на сегодняшний день через информационный портал e-qazyna.kz заключены соответствующие договоры со 133 частными школами.

Проект направлен на эффективное использование потенциала частных образовательных организаций и расширение возможностей получения образования для учащихся. Результаты пилотного проекта в дальнейшем станут основой для совершенствования механизмов размещения государственного заказа, подчеркнул руководитель управления образования.