«Best Voice of Shymkent» набирает обороты

На часах 19:00, зал клуба Атлас наполняется светом и ожиданием. Сегодня открывается второй тур конкурса Best Voice. На сцену выйдут 30 исполнителей от начинающих до опытных вокалистов.

Волнение витает в воздухе, аплодисменты смешиваются с дыханием публики, а каждый шаг на сцену, это шанс доказать, что именно твой голос достоин называться лучшим.

35-летняя Татьяна Баркая-одна из участниц второго тура музыкального конкурса «Best Voice of Shymkent». В музыке она уже более 20 лет. Обучалась хоровому дирижированию и не представляет свою жизнь без песен. Поёт в драматическом стиле. Слушает как местных, так и зарубежных исполнителей. На конкурс Татьяна выбрала песню Полины Гагариной «Спектакль окончен», отмечая схожесть с её кумиром. Для Татьяны участие в конкурсе- важный шаг в музыкальной карьере. Она уверенно отмечает, что звание «Best Voice of Shymkent» является значимым и престижным достижением.

Татьяна Баркая, участница конкурса «Best Voice of Shymkent»:

«В таких конкурсах обязательно нужно участвовать. Только благодаря таким конкурсам ты будешь расти духовно и как вокалист станешь лучше. Совет для тех, кто впервые участвует в таких конкурсах: берите ту песню, которая у вас на слуху, которая вам по душе. От своего выступления вы должны получить удовольствие, а не испытывать страх».

Не только шымкентцы, но и гости из Жетысая принимают участие в полуфинале музыкального конкурса. Свой номер представила Мерует Бухардин. Она выступает не одна, а вместе с друзьями. Её сегодняшний настрой точно отражает фраза: «главное- не победа, а участие»

Мерует Бухардин, участница конкурса «Best Voice of Shymkent»:

«Сегодня я исполняю песню Динары Султан. Светлая песня о любви мне очень близка по духу. Песня в джазовом стиле. Что-то необычное. Думаю, если одержу победу или выиграю какую-то сумму, потрачу ее на разработку и создание своей авторской песни.

Сегодня во втором туре из 50-ти, только 32 полуфиналиста продолжают борьбу. Конкуренция растёт: лишь 15 лучших смогут попасть в решающий этап и только один в итоге станет победителем.

Астана Каргабай, организатор:

«Мы не ограничиваем участников какими-то критериями. Хотим, чтобы каждый исполнил то, что ему по душе и выступил как считает нужным. Призовой фонд: более 2 млн тенге.

Как отмечает организатор, результаты начинающих исполнителей приятно удивляют. Многие участники показывают уверенный рост и творческую смелость. Финал состоится 12 декабря. Телеканал «Отырар» продолжит следить за развитием событий и рассказывать о самых ярких моментах музыкального соревнования.