Синоптики прогнозируют дождливую погоду в Шымкенте

Похоже, что коммунальным службам города стоит быть в повышенной готовности. В ближайшие дни в Шымкенте ожидаются дожди и усиление ветра.

По прогнозам синоптиков, первая неделя февраля в Шымкенте пройдет под знаком облачности, осадков и юго-восточного ветра.

2 февраля погода останется облачной, временами пройдут дожди. Ветер усилится: юго-восточный 8–13 метров в секунду, днем порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4…+6°С, днем +11…+13°С.

3 февраля синоптики также прогнозируют облачную погоду с периодическими осадками. Ветер сохранит юго-восточное направление, 8–13 метров в секунду, с порывами до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4…+6°С, днем станет прохладнее — +7…+9°С.

4 февраля ночью в Шымкенте ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха составит +1…+3°С. Ветер западный, со скоростью 8–13 метров в секунду.

Днем сохранится переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха повысится до +15…+17°С.

Жителям и гостям города рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и быть внимательными на дорогах из-за осадков и порывистого ветра.