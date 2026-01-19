В Шымкенте ожидается снег и плюсовая температура: погода на 3 дня

В Шымкенте в ближайшие дни ожидается неустойчивая зимняя погода с осадками и туманом.

По прогнозам синоптиков, 19 января в городе прогнозируется переменная облачность. Днем ожидается снег и гололед, временами возможен туман. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит –5…–7°С, днем –1…+1°С.

20 января сохранится переменная облачность, осадки не ожидаются. Ночью и утром возможен туман, на дорогах — гололедица. Ветер северо-восточный 8–13 м/с. Температура воздуха ночью –8…–10°С, днем –2…–4°С.

21 января также прогнозируется переменная облачность. Днем пройдет дождь, возможны гололед и туман. Ветер северо-восточный 8–13 м/с. Температура воздуха ночью –7…–9°С, днем потеплеет до +3…+5°С.

Жителей и гостей города просят учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности.