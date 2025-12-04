Чего ждать казахстанцам после повышения ставок утильсбора в России

После повышения ставок утильсбора в России внимание к этому вопросу усилилось и в Казахстане. Новые правила делают ввоз автомобилей значительно дороже.

Эксперты отмечают, что эти изменения могут усилить интерес россиян к казахстанским машинам, но серьёзного влияния на наш рынок пока не ожидают.

Изменение ставок утильсбора у северного соседа активно обсуждают в правительстве. По словам министра промышленности и строительства, создана межведомственная рабочая группа с российской стороной, где эти вопросы будут детально рассматриваться.

«Пока мы не видим, чтобы были какие-то предпосылки для массового оттока наших автомобилей в Российскую Федерацию. Поэтому для нас пока переживаний нет, что цена будет повышаться из-за этого», — говорит Ерсайын Нагаспаев, министр промышленности и строительства.

С начала декабря в России значительно выросли ставки утильсбора при ввозе автомобилей из-за границы. Это коснётся физлиц, которые привозят машины с двигателями мощнее 160 лошадиных сил, такая мощность характерна для многих моделей среднего класса. Теперь для них тарифы будут рассчитываться по коммерческим ставкам. Всё это направлено на развитие собственного производства. Эксперты отмечают: за несколько месяцев до изменения ставок наблюдался заметный интерес россиян к казахстанским авто.

«На сегодняшний день, чтобы везти машину из России в Казахстан и наоборот, достаточно просто заплатить НДС: налог на добавленную стоимость в районе, если не ошибаюсь, 12% было в том году, в следующем году будет 16%. Вот, я не знаю какая ставка будет у россиян, но надо будет заплатить НДС, и достаточно этого. Почему? Потому что на единое евразийское пространство налог уже оплачен», — говорит Арсен Шакуов, автоэксперт.

Российские автолюбители чаще покупают в Казахстане дорогие китайские машины. Но эксперты говорят, это не массовый поток и не те объёмы, которые способны существенно повлиять на наш рынок.

«Они каждые полгода будут увеличивать размер утильсбора. И до 2030 года он станет вообще невероятным. Ну, если, конечно, все это продолжится. На Казахстане это отразиться может только возможной идеей наших чиновников: а почему бы нам не сделать так? Но! В отличие от России мы ограничены тем, что у нас не все автомобильные марки могут изготовляться в Казахстане», — говорит Алексей Алексеев, автоэксперт.

По мнению специалистов, для развития собственного автопрома Казахстану необходимо предлагать более выгодные кредитные ставки и активно развивать автолизинг для легковых автомобилей, чтобы покупка местных машин была действительно доступной и привлекательной.