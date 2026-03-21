Казахстанский автопарк не молодеет. На начало года в стране насчитывалось около 5 миллионов 900 тысяч транспортных средств. При этом средний возраст машин около 20 лет. Аналитики отмечают, что, несмотря на рост продаж новых автомобилей, полностью обновить автопарк Казахстана пока не удаётся, новые автомобили дорогие и зачастую недоступные, так как нет льготных программ кредитования.

Поэтому многие вынуждено продолжают пользоваться старыми автомобилями.

Несмотря на то, что рынок новых автомобилей ежегодно показывает рекордные продажи, только в прошлом году было реализовано свыше 230 тысяч машин, эксперты говорят, для обновления автопарка этого явно недостаточно. На фоне почти шестимиллионного количества автомобилей такие темпы практически не меняют общую картину.

«У нас все равно автопарк страны, получается, в среднем старше 20 лет. И сегодня автомобили старше 30 лет даже мы воспринимаем нормально, смотрим, едет еще, еще будет ездить, потому что люди научились эти машины восстанавливать, содержать их и так далее. Но это, конечно, не от хорошей жизни. Люди бы хотели на новых машинах ездить все, но вся проблема в том, что они дорогие, недоступные», — Алексей Алексеев, автоэксперт.

Причина в доступности, говорят эксперты. За последние 5 лет стоимость автомобилей заметно выросла: если раньше базовую машину можно было купить за 2,5 миллиона тенге, сегодня цена стартует уже примерно от пяти миллионов. На ситуацию влияют высокие банковские ставки и отсутствие программ льготного автокредитования, которые ранее запускали в стране.

«Ставки банков сегодня в среднем 26%, это очень много. Но мы эти деньги же тоже берем где-то извне, поэтому наши банки не могут просто сами взять и опустить ставки. Но вместо них это делают дилерские центры. У многих дилерских центров есть в течение года акции, когда они вот эту банковскую ставку берут на себя, включают рассрочку, либо снижают процент», — Алексей Алексеев, автоэксперт.

Старение автопарка это не только экономический, но и вопрос безопасности. Эксплуатация изношенных автомобилей увеличивает риски на дорогах и требует более частого и дорогостоящего обслуживания.

«Потенциально опасной машиной является нарушение тормозной системы, рулевых механизмов и головного света. К сожалению, такого количества автомобилей достаточно много, даже если мы возьмем отдельно взятые города. В Алматы критическая ситуация с этими транспортными средствами. Почему она такая? Потому что в нынешних реалиях восстанавливать старый автомобиль до состояния его технической исправности достаточно проблематичная история», — Михаил Будянский, президент ОЮЛ «Республиканская ассоциация центров технического осмотра автотранспортных средств».

Эксперты отмечают: в перспективе ситуацию может улучшить развитие отечественного автопрома.

В Казахстане уже запускаются новые автомобильные заводы, параллельно развивается производство комплектующих. Но этот процесс требует времени, а ощутимый эффект для рынка и потребителей станет заметен не сразу.