Как отразится повышение утильсбора в России на казахстанском авторынке

В России планируют повысить ставки утилизационного сбора. Его хотят увеличить на 70-85%. Казахстанские эксперты разделились во мнении, одни говорят, что подобная мера никак не скажется на нашем автомобильном рынке, другие считают что может произойти удорожание автомобилей.

Ставки на утильсбор в России планируют поднять. Их хотят разово увеличить до 85%, а затем проводить ежегодную индексацию в течение ближайших шести лет. Автоэксперт Арсен Шакуов считает что это отразится на стоимости автомобилей в Казахстане, и не в пользу покупателей.

«С России будут приезжать к нам покупать машины скорее всего что повлечет увеличение цен в любом случае. Сейчас у нас по сравнению с Россией на 4,5 раза выше утильсбор. Говорить о положительной динамике наверное не будет в любом случае по снижению цен», — говорит Арсен Шакуов, руководитель ассоциации безопасности дорожного движения.

Автоэксперт Михаил Будянский считает что серьезного влияние на казахстанский автомобильный рынок подобное нововведение в соседней стране не окажет.

«Повышение утильсбора в России на наш рынок никак не может повлиять сейчас ввоза с России количество уменьшилось потому что в Россию стало неудобно завозить машины, там сначала пошло удорожание по НДС потом некоторых таможенных пошлин и если они у себя увеличат утильсбор на нас это никак мне кажется не отразится», — говорит Михаил Будянский председатель республиканской ассоциации «Операторов технического осмотра».

Сейчас в Казахстане обсуждают вопросы ставок нашего утилизационного сбора. Петиция об его отмене набрала 50 тысяч голосов но в минпромышленности приняли предварительное решение отклонить требования авторов петиции. Но пообещали ежегодно публиковать отчеты о деятельности оператора РОП и запустить новую программу утилизации старых автомобилей и сельскохозяйственной техники с предоставлением денежной компенсации.