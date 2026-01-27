Казахстан пересматривает ставки утильсбора для импорта из стран ЕАЭС

В Министерстве промышленности и строительства готовят проект изменений, согласно которому утильсбор на автомобили и сельхозтехнику, ввозимые из России и Беларуси, будет увеличен в разы по сравнению с действующими ставками для машин из других стран.

Такое решение объясняют тем, что в этих странах при ввозе казахстанских авто действуют дополнительные платежи, а также хотят сократить схемы параллельного импорта.

Повышение затронет в том числе электромобили и автомобили с объёмом двигателя от двух литров и выше. В министерстве пояснили, что такое решение связано с неравными условиями торговли: при экспорте казахстанских автомобилей в Россию и Белоруссию взимаются дополнительные платежи.

«Это связано с тем, что при расчете утильсбора на автомобили, экспортируемые из Казахстана в Россию и Белоруссию, дополнительно к установленной в этих странах ставке утильсбора взимаются разницы сумм таможенной пошлины, НДС и акцизов, уплаченных в Казахстане»,— Министерство промышленности и строительства РК.

Согласно предлагаемым изменениям, ставка утильсбора на электромобили вырастет с нуля почти до 1,8 миллиона тенге. Для автомобилей с объёмом двигателя от двух до трёх литров сбор увеличится примерно с одного миллиона до 32 миллионов тенге. А на машины с двигателем свыше трёх литров, включая сельскохозяйственную и специальную технику, ставки повысятся с 2,5 до 48 миллионов тенге. Эксперты отмечают, что ситуация остаётся неоднозначной. С одной стороны, страны входят в единый таможенный союз, где предполагается свободный и равный обмен товарами и услугами. С другой — новые меры могут серьёзно отразиться на отдельных отраслях.

«Теперь получается наши аграрии останутся без этой техники. Скажем так, что-то можно привезти, допустим что-то собирается в Казахстане из этой сельхозтехники, но например мы не можем привезти какой-нибудь БелАЗ, а карьерные самосвалы это уникальный продукт, и значит куда мы будем перенаправлять свои интересы, значит мы будем покупать у китайцев, я думаю так», — Алексей Алексеев, автоэксперт.

При этом эксперты подчёркивают, что на рынок легковых автомобилей нововведения повлияют незначительно — поставки таких машин из России и Белоруссии в Казахстан невелики. В то же время повышение утильсбора может серьёзно сказаться на импорте белорусской сельскохозяйственной и специализированной техники.