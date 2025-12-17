Ехавший в Шымкент автобус сломался на трассе: пассажиров эвакуировали

Сотрудники МЧС эвакуировали 21 человека из сломавшегося автобуса.

Следовавший из Петропавловска в Шымкент рейсовый автобус остался на снежной трассе из-за поломки транспортного средства. В салоне находился 21 пассажир, которые в условиях мороза могли замёрзнуть на дороге.

Инцидент произошёл в Акмолинской области, в 20 километрах от Кокшетау, на автодороге Астана — Кокшетау.

На помощь оперативно прибыли сотрудники МЧС. Спасатели эвакуировали всех пассажиров и доставили их в пункт обогрева — «Центр адаптации» города Кокшетау. После ремонта автобуса люди смогут продолжить путь.

Эвакуированные выразили благодарность сотрудникам МЧС за своевременно оказанную помощь.