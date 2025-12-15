Эксперты ответили, к чему приведут изменения в Налоговом кодексе

Предприниматели и экспертное сообщество настаивает на том, чтобы оставить вычеты по B2B-сделкам.

Они уверены, невозможность относить на вычеты расходы по упрощённой системе создаст серьёзные трудности для бизнеса. Новые правила увеличат издержки компаний, отразятся на конечных ценах и могут привести к сокращению рабочих мест и уходу части бизнеса с рынка. При этом эксперты настаивают что аргументы налоговых органов в пользу запрета основана на некорректных данных.

Эксперты говорят, по данным минфина, 400 тысяч предпринимателей на упрощённом режиме, используют этот режим для занижения корпоративного подоходного налога компаниями на общеустановленном режиме. Но эти данные не верны. По их словам, большинство, имеют годовой доход от 1 тенге до 15 миллионов. И такие предприниматели вряд ли используют ИП как инструмент для занижения КПН. Кроме того, пятая часть взаимоотношений между упрощенкой и общеустановленным режимом — товарные операции.

«Товарные операции, они, в принципе, вряд ли могут использоваться как фиктивная база, потому что нам необходим источник происхождения товара. 217 миллиардов деньги – это сделки по недвижимости. То есть, скорее всего, эта компания на упрощёнке сдаёт свою недвижимость компаниям на общеустановленном режиме. Важно понимать, что в случае, если эти стороны не взаимосвязаны, то вряд ли эта сделка фиктивна», — говорит Жанар Сулейменова, предприниматель.

По прогнозам правительства, запрет на налоговые вычеты заставит около 300 тысяч предпринимателей перейти на общеустановленный режим налогообложения. Эксперты говорят: это неизбежно отразится на ценах. Сегодня предприниматели на упрощённой системе платят налог в размере трёх процентов. После перехода на общеустановленный режим налоговая нагрузка для них увеличится минимум до 25 процентов. На столько же вероятнее всего подорожают и товары.

«Повышение цен приведёт к тому, что покупательская способность начнёт падать. Она и так сейчас по откликам предпринимателей, ноябрь, декабрь, просто ужасные месяцы. Давно предприниматели не испытывали такой упадок количества клиентов. В январе, когда начнут повышаться ещё цены, мы получим куда больше отток клиентов. К чему это приведёт? Это приведёт к тому, что компании начнут сокращать свои траты, увольнять сотрудников. Это опять у нас будет расти безработица«, — говоритДмитрий Казанцев, эксперт по налогам.

Эксперты подчёркивают: если запрет на вычеты оставят, сложившиеся деловые связи между предпринимателями будут разрушены. Такие меры они считают неправомерными и дискриминационными. По оценкам специалистов, предлагаемые изменения могут привести к закрытию 15–20 процентов действующих предприятий.