Предприниматели могут обратиться в антикор за помощью

500 предпринимателей получили правовую и информационную помощь в антикоррупционной службе Шымкента.

В ведомстве запустили проект «Дорога бизнесу». Предприниматели могут получить поддержку борцов с коррупцией. Чаще всего у бизнесменов возникают вопросы по земельным отношениям, оформлением разрешительных документов в госорганах и блокировкой банковских счетов.

Так, один из индивидуальных предпринимателей пожаловался, что больше двух месяцев не может пользоваться счетом, так как налоговый орган приостановил расходные операции из-за неоплаты обязательных платежей. В антикоре рассказали что это противоречит законодательству. Главного специалиста и руководителей управления госдоходов привлекли в ответственности.

«На сегодня были защищены права более 550 предпринимателей. Ряд обращений у нас находятся на рассмотрении в агентстве по делам государственной службы, в том числе ряд обращений направлен в местный исполнительный орган», — говорит Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы г. Шымкента.