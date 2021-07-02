В налоговое законодательство внесены изменения (статья 118 Налогового кодекса), в соответствии с которыми расходные операции по банковским счетам в случае не погашения налоговой задолженности будут приостанавливаться только в случае, если налоговая задолженность превышает размер 6 МРП (17,5 тыс. тенге в 2021 году).

Данные изменения вводятся в действие с 1 июля 2021 года.

Кроме того, в случае погашения налогоплательщиком суммы налоговой задолженности, указанной в распоряжении налогового органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам (РПРО) налогоплательщика, банк вправе самостоятельно возобновить расходные операции по банковским счетам до получения от органа государственных доходов отзыва распоряжения.

Вышеуказанные изменения вводятся в действие с 1 января 2022 года в связи с необходимостью доработки информационных систем КГД и банков второго уровня.