Имеем право!

Исполняется ровно 75 лет, как было принято решение о проведении 10 декабря Дня прав человека. Об этом напоминает протокол пленарного собрания Генеральной Ассамблеи ООН, составленный в декабре 1950 года.

Почему 10 декабря, а не, скажем, 12 или 20? Дело в том, что именно 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла и провозгласила Всеобщую декларацию прав человека. Что это за документ? Это первый универсальный международный документ, где были провозглашены и систематизированы основные права и свободы, которые должны быть предоставлены КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ. Документ рекомендован для всех стран-членов ООН.

Важная ремарка: этот документ был принят спустя три года после Второй мировой войны, поправшей все возможные права, в том числе право на жизнь миллионов людей. Он стал первым мировым документом, где сформулированы положения о правах человека.

А какие у нас есть права? Вспоминайте, вспоминайте! Это политические, гражданские, социальные, культурные, экономические права… И все они отражены в ОДНОМ документе.

На основе Декларации прав человека разрабатываются другие международные соглашения. Кстати, текст декларации – самый переводимый документ в мире: он существует более чем на 570 языках.

Какие же в декларации замечательные статьи! К слову, их всего 30. На досуге прочтите их, очень рекомендую. А пока вот вам первые три…

Статья 1.

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

Статья 2.

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.

Статья 3.

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.

…День прав человека ежегодно отмечается под определенной темой или лозунгом, в последнее десятилетие он был посвящен таким: «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас», «Недискриминация», «Правозащитники во всем мире, борющиеся за искоренение дискриминации», «Чествуем права человека!», «Мой голос имеет значение», «20 лет борьбы за ваши права», «Права человека 365 дней в году», «Борись за чьи-то права сегодня!», «Молодежь выступает в защиту прав человека», «Восстановить лучше, чем было», «Равенство – сокращение неравенства, продвижение прав человека», «Свобода, равенство и справедливость для всех», «Наши права, наше будущее, сейчас» и др.

Тема 2025 года – «Права человека, наша неотъемлемая часть повседневности».

Ну, разумеется, вся повседневная жизнь наполнена событиями, действиями, контактами, в которых так или иначе затрагиваются наши права.

Далеко не всегда эти события радостные. Сейчас немало конфликтных и проблемных ситуаций. Чтобы найти достойный выход из них, а лучше, как не попадать в такое положение, надо знать свои права и обязанности, а заодно и права потенциальных оппонентов.

Если углубиться в эту тему, то вся наша повседневная жизнь пронизана теми или иными правами. У каждого из нас есть право на качественную пищу и воду, которые мы едим и пьем. Дышать чистым воздухом дома, на работе, в общественных местах, транспорте – это тоже наше право. Есть у нас право на реализацию своих возможностей, право на защиту своего жилища, жизни и т.д. Одно из важнейших наших прав – право на свободу слова, получение качественной и достоверной информации.

Как защищать свои права? Как ими воспользоваться? Прежде всего надо самому иметь четкое представление о них. Надо знать контакты правозащитных организаций, их представительств или представителей в вашем городе, регионе. Надо следить за новостями, анонсами проводимых акций, собраний, мероприятий.

Наше право на безопасность, свободу слова и участие в принятии решений, которые нас затрагивают, становятся основой нашей жизни. Надо не только уметь отстаивать свои права, но и стараться не нарушать прав других: членов своей семьи, коллег, соседей, других современников.

Есть прекрасное латинское изречение: «Живи по закону, поступай по совести». Давайте следовать ему!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА