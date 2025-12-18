Иностранных блогеров привлекли к рекламе Шымкента за счет бюджета

Продвижение городов и популярных туристических маршрутов как брэндов с помощью трэвел блогеров — устойчивый тренд последних лет. Шымкент — вкусный и теплый город, со своей неповторимой атмосферой и интересными дестинациями.

Плюс к тому от нашего города совсем недалеко до границы с Узбекистаном, что очень важно для иностранных гостей. Поэтому акимат города, проявил креативный подход и организовал в октябре трёхдневный блогер-тур. Для этого из бюджета было выделено около 2,5 миллионов тенге. Участниками стали 15 зарубежных трэвел-блогеров и журналистов, к ним присоединились казахстанские коллеги.



Султан Ыскаков, заместитель руководителя управления туризма, внешних связей и креативной индустрии:

«Были приглашены блогеры из Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана, европейских стран. Они приняли участие в специально разработанном туре, а затем рекламировали потенциал нашего Шымкента в своих блогах и изданиях. Выдвинутые с нашей стороны требования: самостоятельная съемка туристических достопримечательностей Шымкента, продвижение нашего города в своих странах. На эти цели были выделены бюджетные средства».