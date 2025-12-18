Чем Шымкент заинтересовал туристов — плюс 5% за год

Туристический поток в Шымкент в 2025 году увеличился на 5 процентов. Что притягивает туристов?

В профильном управлении считают, что у нас есть несколько интересных локаций, это исторические и природные дестинации, есть точки притяжения и для паломников, желающих совершить так называемый малый хадж.

Султан Искаков, заместитель руководителя Управления туризма, внешних связей и креативной индустрии города Шымкента:

«Туристические объекты и маршруты были оцифрованы. Для семи ключевых локаций созданы 3D-форматы. В их числе-Сайджан Кари, Байдибек би, Кошкар-ата, зоопарк, дендропарк, а также святыни Ибрагим-ата и Карашаш ана».

Сегодня в Шымкенте действуют 17 туристических маршрутов. Наибольшей популярностью пользуется четырёхдневный маршрут Туркестан – Ташкент – Аксу-Жабаглы-Шымкент. Туристическую отрасль города обслуживают 24 туроператора и 120 агентств. Существенным фактором роста турпотока стало расширение географии прямых международных авиарейсов

Султан Искаков заместитель руководителя управления туризма, внешних связей и креативной индустрии города Шымкента:

«В декабре 2024 года, после открытия нового авиационного терминала, были запущены прямые рейсы в шесть городов четырёх стран-Сиань, Шанхай, Урумчи, Сеул, Будапешт и Мюнхен»

В дальнейшем маршрутная сеть будет расширяться. Уже в следующем году планируется открытие прямого авиасообщения между Шымкентом и столицей Португалии — Лиссабоном. В настоящее время ведётся подготовка к запуску нового направления.