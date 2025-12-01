Верность Бориса Кравцова

«Жизнь дается один раз, и прожить ее надо в Шымкенте!» –

в справедливости этой крылатой фразы тысячу раз убеждался уроженец города Винница Борис Кравцов, легендарный директор шымкентского стадиона «Металлург».

Молодым жителям мегаполиса напомню, что этот спортивный объект в свое время был построен для металлургов – работников Чимкентского свинцового завода.

Вся жизнь и основная часть трудовой биографии Бориса Михайловича были связаны именно с этим гигантом цветной металлургии СССР.

ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ

В июле счастливого для страны 1961 года в отделе кадров Челябинского металлургического завода в новенькую трудовую книжку Бориса Кравцова внесли первую запись: «Обучался в РУ-17 с 1.09.1959 года по 5.07.1961 года по специальности «слесарь по ремонту оборудования». 12 июля 1961 года принят в листопрокатный цех машинистом централизованной смазочной установки по 4 разряду».

Спустя полтора года в трудовой появилась еще одна запись: «Служба в Советской Армии с 25.11.1962 года по 15.10.1966 года». Обратили внимание – целых четыре года! И где это так долго служили? Оказалось, на Северном флоте – на атомной подводной лодке первого поколения в должности шифровальщика. Начало службы Кравцова – это был самый пик Карибского кризиса… Эх, сколько бы интересного мог рассказать о том времени шифровальщик-подводник Кравцов, однако нельзя: давал подписку о неразглашении…

После возвращения из армии Борис увлекся в Челябинске спортом, точнее, игрой в хоккей. Да так, что вскоре его пригласили в Ташкент играть в команде мастеров Узбекистана. Играя в этой команде, однажды он получил серьезную травму и вынужден был уйти из большого спорта.

В тот год он переехал в Южный Казахстан и устроился на работу в плавильный цех Чимкентского свинцового завода, получил 7-й разряд плавильщика. В этом цеху проработал до июля 1977-го, а потом его списали на пенсию из-за полученного профзаболевания и инвалидности. Видимо, все-таки сказались четыре года службы на атомной подлодке. Это же нарочно не придумаешь такого сочетания – атомная подлодка и плавильный цех свинцового завода. Филиал ада на земле…

Смириться в 34 года с тем, что он инвалид, Борис не мог! Его деятельная натура требовала выхода энергии. И пусть не сразу, но нашлось-таки применение его навыкам! 23 марта 1979 года в его трудовой книжке появляется запись о назначении его директором стадиона «Металлург»!

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЕ

Жизнь на стадионе, доступном не только для металлургов, но и для всех жителей прилегающих районов города, буквально кипела. На шикарном поле играли в футбол, проводили концерты, на которых выступали звезды эстрады Советского Союза. Трибуны стадиона вмещали 15 тысяч человек.

О годах расцвета стадиона «Металлург» Борис Кравцов вспоминал так: «Здесь ежедневно тренировались как начинающие футболисты, так и именитые спортсмены. Из самых известных футбольных команд больше всего запомнилась московская команда «Торпедо». Здесь же для жителей города выступали такие известные ансамбли, как «Рондо», «Фристайл», «Ялла», показывали шоу-программу «Тамаша».

С распадом Советского Союза постепенно дела завода стали приходить в упадок. Основной актив компании – свинцовый завод – неоднократно закрывался в связи с экономическими и экологическими проблемами, а также падением цен на свинец. Даже поднимался вопрос о переносе производства свинца за пределы города.

Понятное дело, тут уж не до содержания вспомогательных подразделений. В 2006 году свинцовый завод заложил стадион в банк. Долг составил свыше ста миллионов тенге. А уже после банкротства владелец «Южполиметалла» не смог вернуть деньги. Тогда банк и решил продать спорткомплекс. Но неравнодушные шымкентцы взбунтовались, ведь стадион вовсе мог исчезнуть.

К слову, сам свинцовый завод окончательно остановил производство в 2012 году. Имущество АО «ПК «Южполиметалл» было арестовано в пользу АО «Альянс банк» (вошел в состав АО «ForteBank») из-за многомиллионных долгов компании перед банком.

НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ

Движения по продаже стадиона активизировались в 2015 году. К тому времени часть объектов спорткомплекса была уже в аренде у предпринимателей, открывших здесь производственный цех.

Член совета директоров ФК «Ордабасы» Евгений Шкарин в тот год в интервью AstanaTV отметил: «Если вдруг его продать, отдать в частные руки, то как стадион он прекратит свое существование. Это понятно, поскольку здесь подведены все коммуникации, и человек возьмет просто участок земли для строительства любого объекта».

В тот год на стадионе «Металлург» еще шли тренировки. Там занимались, готовились к ответственным матчам молодые футболисты двух городских спортивных школ. И тренеры, и ребята переживали, ведь занятия могли остановиться в любой момент. Все знали, что стадион уже выставлен на торги.

Вот тогда, пользуясь случаем, директор спорткомплекса «Металлург» Борис Кравцов обратился к землякам по республиканскому телеканалу со словами: «Я прошу всех, и всех буквально, и от имени родителей, и от имени детей: стадион нужно выкупить в любом случае. Потому что строить новый наш город, который совсем скоро станет миллионником, вряд ли сможет. Площадок категорически не хватает».

Ровно десять лет назад, 10 октября 2015 года, газета «Южный Казахстан» писала: «ForteBank выставил шымкентский стадион «Металлург» на продажу. Данный спортивный объект находился в залоге. Владелец не смог вовремя погасить кредит, отчего банк решил продать его. Стартовая цена – 128 миллионов тенге. Уже есть люди, которых заинтересовал этот лот. Правда, сохранит ли будущий хозяин профильное направление стадиона, большой вопрос».

В 2016 году стало известно о заявлении акима города Габидуллы Абдрахимова: «Стадион «Металлург» вернут в государственную собственность!» Об этом градоначальник сказал на втором заседании городского общественного совета.

Тогда Борис Кравцов откликнулся такими словами: «Слышали, что здесь хотят построить аквапарк. Мы не должны потерять объект, на котором когда-то оттачивали свое мастерство такие именитые спортсмены, выступавшие за сборную СССР по футболу, как Ордабаев, братья Чуркины, Пехлеваниди, Ищенко. В городе и так мало спортивных сооружений».

Сказано, но не всегда сразу сделано… Решение власти города приняли, но надо было искать средства в бюджете. На это ушло еще четыре года.

Дальнейшая судьба стадиона «Металлург» определилась только к началу пандемии. В апреле 2020 года строители стали готовить территорию стадиона к дальнейшей реконструкции. Надо было очистить площадь спортивного сооружения от скопившегося мусора и старых конструкций. Экскаватором был выкопан огромный котлован для трибун. По проекту они были рассчитаны на полторы тысячи мест. Работы выполняла компания «ЮгСтройСервис». На восстановление стадиона местная власть выделила 3 миллиарда 19 миллионов тенге.

Изначально сдать стадион в эксплуатацию планировалось в ноябре 2021 года. Но… сменился аким, что-то пошло не так, и перечень объектов-долгостроев пополнился еще одним.

В начале 2023 года Борис Кравцов и другие местные активисты, обеспокоенные остановкой ремонтных работ, в очередной раз обратились к властям с просьбой вмешаться. Их услышали. В один из зимних дней спортивный объект посетили аким города Мурат Айтенов, к слову, в детстве он немало часов провел на этом стадионе, занимаясь спортом, и глава местной антикоррупционной службы. Итогом их визита стало увеличение бюджета строительства на 800 миллионов тенге. Было решено значительно расширить площадь, добавив спортивные залы и трибуны.

УРА! ЕСТЬ СТАДИОН!

И все же стадион был сдан-таки в эксплуатацию к 1 июня 2023 года – аккурат к Международному дню защиты детей. На обновленном стадионе «Металлург» открыты секции по 16 видам спорта: шахматы, волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика и многое другое.

Открытие спортивного комплекса ознаменовалось проведением городских соревнований – Шымкентской молодежной лиги. В состязаниях приняли участие около шести тысяч шымкентских школьников, играя в шахматы, волейбол, футбол и баскетбол. Командам, занявшим первые места, подарили микроавтобусы.

УСТАМИ БЛИЗКИХ

Прошло уже два месяца, как не стало Бориса Кравцова… Ему было 82 года. Да, город понес такую утрату. Это серьезная, невосполнимая потеря для его родных и друзей. Давайте поближе узнаем человека, усилиями которого удалось сохранить для Шымкента островок здоровья и бодрости – стадион «Металлург».

Мой дядя Боря!

Я знаю Бориса Михайловича с 1979 года, когда он перешел из плавильного цеха Чимкентского свинцового завода на работу на стадион «Металлург». На посту директора он проработал более сорока лет! Под его руководством стадион стал кузницей здоровья металлургов города. На нем ежегодно проводились заводские спартакиады по десяти видам спорта в первой и во вторых группах цехов. Первая группа – это основные цеха, во второй – вспомогательные. Знаю об этом не понаслышке, поскольку сам постоянно участвовал в этих соревнованиях, причем по всем видам спорта.

Золотое было время! Рабочий человек, стремящийся к вершинам профессионального мастерства, мог запросто сделать на заводе карьеру. Как Борис Кравцов, как я, выросший от мастера отделения, начальника информационно-вычислительного центра до главного инженера. С этой должности в 2014 году я и вышел на пенсию.

Борис Михайлович был истинным Мужиком с большой буквы. Он был душой любого коллектива, любой компании, всегда был заводилой добрых начинаний. Он и жизнь любил по-настоящему, желал всем людям добра и благополучия. Я рос и мужал по жизни вместе с ним, рядом с ним, мы – родные душой люди. Я его так и называл: «Мой дядя Боря!»

В тяжелые 90-е, годы застоя, стадион «Металлург» остался бесхозным. Борис Кравцов, как необыкновенно ответственный человек, болел душой за стадион, который когда-то ему доверило родное предприятие – свинцовый завод. Он день и ночь охранял его от мародеров, расхитителей. Берег неустанно, успокоился, лишь когда понял, что стадион передан в хорошие, надежные руки. Радовался его возрождению.

Я рад, что наши судьбы переплелись, надо брать пример с таких людей, как Борис Михайлович.

Марат МАХАМБЕТОВ

Тысяча сообщений в черновике

Мой супруг и отец наших детей Борис Кравцов, несомненно, был уникальным человеком! Человек с большой харизмой и обаянием, человек с огромным сердцем, открытым каждому, кто в этом нуждался. Человек с большой буквы!

Он обладал редким чувством долга и делал все, чтобы его родные ни в чем не нуждались и жили достойно. Даже когда младшие дети выросли, он продолжал о них заботиться, как и раньше, интересовался делами, переживал за их трудности. Для него они всегда оставались детьми, которых нужно поддерживать.

Никогда Борис не пытался казаться героем, просто делал то, что нужно, поддерживал, объяснял, помогал. Помог он и двум осиротевшим мальчишкам много-много лет назад, приняв серьезное и ответственное решение. И сделал он это по зову сердца, понимая, что им нужны забота и надежный тыл.

С тех пор у нас никогда не было разделений на чужих и своих. Они стали взрослыми и завели свои семьи, но эта связь сохранилась, мы по-настоящему остаемся близкими и родными.

Сегодня, когда его нет рядом, особенно остро всплывают в памяти проведенные вместе веселые праздники, поездки на природу, просто время, проведенное вместе. Вспоминаются цветы, которые он дарил ведрами, вспоминается его радость, когда родился младший сын, вспоминаются теплые посиделки с друзьями и многое-многое другое…

Помню, когда родился сын, телефоны еще были кнопочные, а он тогда не умел отправлять эсэмэски. Уже дома я увидела у него в черновике тысячу сообщений: «Спасибо за сына!», которые он не мог отправить сразу.

…Он очень любил петь, в любом месте, на любом мероприятии Борис – душа компании и кладезь анекдотов.

Даже когда узнал свой диагноз (онкология), старался шутить. Хотел поменять коленный сустав, у него были большие планы на жизнь, которую он очень любил…

Наталья КРАВЦОВА

Притягивал, как магнит

Очень хорошо, что РАБАТ рассказывает читателям о таком человеке, как Борис Кравцов. Он был, без преувеличения, легендарной личностью. Его обаяние, доброта и человеколюбие заслуживают особого почтения к его памяти.

В последние годы мы тесно общались. Борис Михайлович как магнит притягивал к себе людей. Его искренне любили как родные дети, так и воспитанные им. Бесконечно уважали друзья, коллеги-спортсмены и сотрудники завода.

Свинцевики свободно приходили на стадион, как к себе домой, и поправляли здоровье, занимаясь спортом. Коренные жители Шымкента помнят легендарную футбольную команду «Металлург» в составе Казанкова, Дыжина и других.

Важно, что именно свинцевики выступили с инициативой установить мемориальную доску на стадионе «Металлург», посвященную Кравцову Борису Михайловичу. Я узнавала, оказывается, согласно утвержденному порядку инициативу должно проявить руководство стадиона «Металлург», оно же и должно ходатайствовать об этом. Ну а мы поддержим!

Фатиха БУРАНБАЕВА

Память о таких деятельных, неравнодушных к судьбе города людях должна жить в нашей памяти. Как это можно сделать? По-разному, например, издать книгу или провести турнир его памяти, а можно с помощью установки мемориальной таблички. Помню, как в январе 2024 года мемориальная доска была установлена на здании стадиона «Металлург» легендарному футбольному тренеру Виктору Плясунову.

Борис Кравцов, экс-директор стадиона «Металлург», достоин такой же памяти.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА