Строительство стадиона «Металлург» в Шымкенте затянулось на несколько лет

Строительство стадиона в Шымкенте затянулось на несколько лет. Внимание на долгострой обратили городские общественники и обратились в агентство по противодействию коррупции.

Ведь на строительство спортивного комплекса потратили больше 3 миллиардов тенге, а затем запросили еще денег. В это время объект простаивал.

Вопрос затянувшегося строительства подняли шымкентские общественники. Они обратились с заявлением в местный Антикор. Говорят, открытие спортивного комплекса с нетерпением ждут местные жители. А дату сдачи объекта каждый раз переносят.

«Это же старый центр, у нас как в новом центре стадионов, этих центров не хватает, поэтому народ ждет этого объекта три года, поэтому думаю на этот срок можно было новый стадион построить мне кажется», — говорит Айжан Кесебаева, руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по Шымкенту.

Возмутила общественников и стоимость проекта. На строительство стадиона выделили больше 3 миллиардов тенге. Но затем, по словам подрядчиков, произошло удорожание объекта и потребовались новые денежные вливания. В итоге только полгода ушло на то, чтобы акимат провел корректировку и выделил на строительство спорткомплекса дополнительные 800 миллионов тенге. Все это время объект простаивал. А затем проблемы возникли с центральным отоплением.

«Нам должны были провести тепло, протянуть трубы. Но два подрядчика начали судиться. И тепло мы получили только 20-го января, сейчас уже все нормально. Ближе к маю мы завершим трибуны возле футбольного поля, затем крытый зал. Завершить строительство планируем в июне 2023 года», — говорит Сабит Нуркишев, заместитель по строительству «Югстройсервис-Н».

Как уверяют подрядчики, спорткомплекс готов на 80%. Здесь будет большое поле для игры в футбол, трибуны, несколько спортивных залов и большой крытый отдельный зал для мини-футбола. В Антикоре говорят, на таких долгостроящихся объектах есть большие коррупционные риски.

«Одним из основных направлений карты коррупционных рисков по городу Шымкент является строительство, а также долгострой, если будут допускаться факты хищения, растраты денежных средств, мы по поступлению таких сигналов будем принимать меры реагирования», — говорит Даурен Ергарин, временно исполняющий обязанности руководителя департамента агентства по противодействию коррупции по Шымкенту.

Всего в Шымкенте, по данным Антикора, 13 долгостроев, среди которых городской аэропорт, индустриальная зона «Жулдыз» и поливной канал «Кок».