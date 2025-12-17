Минфин опроверг информацию о регистрации ИП при получении больше 1 млн

Сегодня, 17 декабря, в правительстве вице-министр финансов Ержан Биржанов опроверг информацию о необходимости регистрации ИП в случае получения мобильных переводов свыше 1 млн тенге.

С 1 января 2026 года вступят в силу новые правила для мобильных переводов физических лиц.

«Это когда в течение трёх месяцев физическое лицо получает переводы от 100 разных лиц. То есть в январе от 100 лиц, в феврале и в марте. Если вот за эти три месяца от 100 разных лиц он получает переводы, и сумма переводов превышает плюс сумма данных переводов превышает 1 миллион тенге — только в этом случае он подпадает под налоговый контроль», — говорит Ержан Биржанов.

Он также прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о якобы обязательной регистрации ИП при получении мобильных переводов свыше одного миллиона тенге:

«Фейк это. Распространение заведомо ложных сведений влечёт ответственность. Мы призываем представителей СМИ и пользователей тщательно проверять источники. Сообщение вызвало общественный резонанс, но оно не соответствует действительности», — заявил Ержан Биржанов.

По его словам, Министерство финансов следит за распространением подобных фейковых новостей и готовит материалы для передачи в правоохранительные органы.